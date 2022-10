Kylian Mbappé, un joueur qui revient sur toutes les lèvres depuis de nombreuses semaines / mois / années du côté du PSG avec sa prolongation où les détails ont été révélés

Le 21 mai dernier au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi mettait fin à un suspense qui durait pendant près de deux ans, avec la prolongation de sa superstar Kylian Mbappé pour 3 saisons supplémentaires. Une annonce grandiose qui aura fait chavirer le Parc des Princes dans l’ivresse et les supporters dans l’euphorie générale. Cinq mois plus tard, Le Parisien révèle les détails de cette extension XXL et les sommes évoquées sont (très) importantes pour ce joueur qui était « plus qu’une priorité » pour le président du Paris Saint-Germain. Le quotidien local explique que c’était quasiment « une affaire d’état » avec l’intervention d’Emmanuel Macron pour le convaincre de ne pas signer au Real Madrid. Des négociations hors normes pour une prolongation unique dans l’histoire du sport !

Mbappé et “le contrat du siècle”

Comme l’explique le média francilien, le joueur a signé une extension inédite, “le plus gros jamais signé dans l’histoire du sport”. Sans surprise, les négociations se sont déroulées entre Paris et le Qatar avec les différents décideurs Rouge & Bleu et l’entourage de Mbappé. Comme annoncé il y a plusieurs semaines de cela, il s’agit bien d’un contrat de deux ans avec une année en option où seul le joueur peut décider de la lever, ce qui relancera les négociations à la fin de cet exercice entre le club de la capitale et Mbappé. L’international ne possède par ailleurs aucune clause dans son contrat lié au sportif.

Le Parisien révèle le salaire de joueur, et il est conséquent : 72 millions d’euros brut par an, ce qui représente 6 millions d’euros brut par mois (2,7 millions net après impôts). À ceci, il faut rajouter différents bonus. Le premier une prime à la signature de 180 millions d’euros brut, versés en trois fois. Kylian Mbappé possède aussi une une prime de fidélité évolutive chaque année. La première est à hauteur de 70 millions d’euros brut, la deuxième de 80 millions d’euros et la troisième de 90 millions d’euros, s’il lève l’option.

Un contrat qui représente… un quart du budget du club

Le Parisien écrit que ces sommes sont à l’image du joueur et de son importance au sein du projet du Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé va au bout de son contrat, et lève donc la dernière année en option, il toucherait la modique somme de plus de… 630 millions d’euros brut. Un chiffre qui représenterait un quart du budget du club de la capitale. Sans surprise, ce chiffre représente le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans l’histoire. On rappelle que beaucoup de médias ont annoncé des envies de départ du joueur « le plus rapidement possible », mais ce dernier a tenu à démentir ces rumeurs devant après la rencontre face à l’OM et a partagé son envie de poursuivre l’aventure parisienne.

Au-delà des sommes évoquées, le joueur a toujours fait passer le sportif avant tout, à l’image de ses nombreux propos tenus depuis le début de sa carrière. L’argent fait certes le bonheur… mais ce n’est pas tout, le joueur reste un compétiteur hors paire qui souhaite une chose : Ramener la Ligue des Champions dans la vitrine du club de sa ville, le Paris Saint-Germain.