Prolongation de Messi au PSG, une bonne idée ?

Lionel Messi est arrivé à l’été 2021 au Paris Saint-Germain. S’il est flamboyant à certains moments, il peut aussi se montrer un peu moins présent. C’est avec ces doutes que le club de la capitale veut tout de même prolonger sa star. Des négociations sont toujours en cours et pour l’instant il est difficile d’entrevoir une issue. Le Parisien pose la question suivante, est-ce une bonne idée de prolonger Lionel Messi ?

« Il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs »

En fin de contrat en juin prochain, Messi est d’accord pour prolonger avec le PSG. Un accord de principe a été trouvé pendant la Coupe du monde. Le Parisien rappelle qu’une première réunion s’est tenue entre les deux clans la semaine dernière. Cette dernière permettait d’évoquer les modalités du nouveau contrat. Une nouvelle réunion est prévue après le match retour contre le Bayern Munich. Son dernier but contre le LOSC donne du grain à moudre pour sa prolongation au niveau sportif « Un mec capable, n’importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs », explique l’ancien barcelonais Ludovic Giuly au Parisien. A contrario, Rabesandratana est contre une prolongation. « Garde ton argent et achète trois joueurs plutôt que de prolonger Messi ! On a besoin de mecs qui se dépassent, de guerriers. Regardez un Danilo. Pour moi c’est un vrai joueur du PSG. Messi il attend que tu t’adaptes à lui. Je respecte ce mec-là pour tout ce qu’il a fait dans le football mais je pense que ça ne correspond pas au projet » dit l’ancien parisien. Lionel Messi est un immense joueur mais est-il un joueur cohérent pour le club de la capitale ?