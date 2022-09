Depuis le début de saison 2022-2023, un homme semble retrouver des couleurs au PSG : Leo Messi. La Pulga affole les compteurs dans les tableaux de statistiques et paraît plus qu’en forme sur le plan physique. La renaissance du numéro 30 parisien est en parfaite corrélation avec le renouveau au Paris Saint-Germain. S’il est loin d’être seul artisan de celui-ci, il est tout de même intéressant de se pencher sur son début de saison XXL.

La saison dernière de Lionel Messi au PSG n’a pas été une grande réussite. Pour ses premiers pas sous les cieux parisiens, l’Argentin n’a pas été le plus convaincant quant à sa possible réussite au Paris Saint-Germain. En Rouge & Bleu, La Pulga a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 11 buts et délivré 15 passes décisives. Malgré une ligne de stats encourageante, son apport et son impact dans le jeu ont été trop faibles pour pouvoir s’imposer comme un leader de cette équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Leo Messi retrouve des couleurs pour sa deuxième saison au PSG, à l’aube de la Coupe du Monde. En ce sens, il s’impose comme un leader technique sous les ordres de Christophe Galtier. Au-delà du sportif, l’ancien du FC Barcelone le dit lui-même : « Cette année est différente, je suis arrivé avec un esprit différent. Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l’ai déjà dit. J’ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec un état d’esprit différente, plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser« , a-t-il déclaré en zone mixte après la victoire de l’Albiceleste (3-0) en amical face au Honduras.

Une façon de nous rappeler que le septuple Ballon d’Or est bien humain, et que la période d’adaptation, aussi longue soit-elle, peut s’imposer à lui, après 20 ans passés en Catalogne. Un nouvel état d’esprit affiché par le numéro 30 du PSG, également constaté par son sélectionneur en Argentine, Lionel Scaloni : « Tout le monde aime le voir sur le terrain. Plus il en profite, plus nous en profitons tous. Je le vois bien, je le vois heureux. J’espère qu’il continuera comme ça« , a-t-il confié après la victoire de son équipe face à la Jamaïque (3-0) cette nuit.

La fin d’une anomalie ?

Cette saison 2021-2022 semble n’être qu’une anomalie dans la carrière de Leo Messi. En effet, depuis la reprise le 4 juillet dernier, l’attaquant semble redevenir celui que le monde du football connaît, même si, dans un nouveau rôle et un nouveau système, la marge existe encore. Tout compétitions confondues, avec le PSG et l’Argentine, La Pulga a disputé 13 matchs, inscrit 10 buts et fait 8 passes décisives. À 35 ans, Leo Messi a été décisif a 18 reprises en 13 rencontres avec ses équipes. Au cours de cette première trêve internationale, il a inscrit quatre buts en deux rencontres, en étant l’auteur de deux doublés. Une semaine avec sa sélection qui aura été plus que prolifique pour le Parisien.

Comme beaucoup d’observateurs, suiveurs et supporters du PSG le font remarquer, il sera évidemment intéressant de se pencher sur l’après Coupe du Monde 2022, afin d’observer quel impact aura la compétition sur la suite de la saison de Messi. Ce dernier devrait retrouver le chemin du Camp des Loges dans les prochaines heures. Si contractuellement il ne devrait pas s’exprimer et prendre de décision avant le début de l’année civile 2023, nul doute que sa forme actuelle, si elle perdure, ne sera que bénéfique au Paris Saint-Germain.