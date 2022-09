Outre le poste de président du PSG, Nasser al-Khelaïfi occupe aussi celui de l’ECA (Association européenne des clubs). Le dirigeant qatari est à la tête de l’instance depuis avril 2021. Il a succédé à Andrea Agnelli, qui avait démissionné après la polémique autour de la création de la Super League. Ce vendredi avait lieu l’assemblée générale de l’ECA. Dans son discours d’introduction, Nasser al-Khelaïfi a évoqué les changements économiques en cours dans le monde du football tout en lançant une pique au FC Barcelone, sans pour autant nommer le club espagnol.

« Nous devons penser à long terme, pas à court terme«

« Les nouvelles règles de viabilité financière sont une évolution positive. Les règles contrôlent les coûts. Ils encouragent l’investissement et les nouveaux investisseurs. Ils contribueront à assurer la pérennité du football. Mais nous devons être prudents; des niveaux d’endettement dangereux et l’injection magique de capitaux n’est pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, pas à court terme, lance Nasser al-Khelaïfi dans son discours. Merci à Michael Verschueren, à l’équipe et à l’UEFA pour tout leur travail dans ce domaine. La CCE continuera de faire de la stabilité financière une priorité essentielle.[…]l’ECA a également travaillé en étroite collaboration avec l’UEFA sur le nouveau format de compétition masculine après 2024. Ce seront des matchs plus excitants. Les compétitions seront plus inclusives. Nos revenus augmenteront. Nous avons déjà vu cela en France et au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, notre croissance dépasse les 150 %, avec la vente des droits. Nous prévoyons de travailler avec Paramount et tous nos autres partenaires médias et détenteurs de droits sur la façon d’atteindre de nouveaux publics, d’être innovants et de rester pertinents. »