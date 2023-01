PSG / Angers – Annoncez votre pronostic

Le PSG accueille le SCO d’Angers dans son antre du Parc des Princes ce mercredi soir (21h00, Canal+ 360) en marge de la 18e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Parisiens de rebondir après leur revers concédé à Lens lors de la journée précédente.

Leader incontesté de la Ligue 1 depuis l’entame de la saison en cours, le PSG a toutefois connu sa première défaite de la saison lors de la 17e journée de Ligue 1. Opposés au RC Lens en terrain hostile, les hommes de Christophe Galtier, totalement dépassés, n’ont eu d’autres choix que de s’incliner sur le score sec de 1-3. Un revers qui a ainsi permis aux Sangs et Ors de revenir à quatre points du club de la capitale.

Mais ce jour, les Franciliens ont l’occasion rêvée de reprendre leur marche en avant. Angers, lanterne rouge de l’élite hexagonale, s’avance, en effet, en proie parfaitement abordable sur le papier. En outre, Christophe Galtier pourra compter sur les retours de Lionel Messi et de Neymar Jr. De quoi dynamiter l’attaque parisienne en somme. Et vous, comment sentez-vous cette partie ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine passée, le PSG s’est défait de Châteauroux lors des 32es de finale de Coupe de France. Deux CSiens ont su donner le bon résultat : Jamais content et Luthor. Bravo à eux !