PSG / Angers : les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG peut être sacré champion de France en cas de victoire ou nul face à l’Angers SCO. Et avant son quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée face au SCO.

Le match du titre pour le PSG. Large leader de Ligue 1 avec 21 points d’avance sur son dauphin, l’AS Monaco, le club de la capitale peut officiellement être sacré champion de France dès ce samedi soir, à l’occasion de la 28e journée du championnat. Pour, cela une victoire ou un nul face à l’Angers SCO suffira pour soulever le 13e titre de l’histoire du club. Si le succès est impératif aux yeux de Luis Enrique, le coach parisien pourrait faire tourner son effectif, à quatre jours du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (9 avril).

Une chance à saisir pour Mayulu ?

Après deux matches sur le banc, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place de titulaire ce samedi après-midi au Parc des Princes. En défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont pressentis pour débuter dans les couloirs défensifs. Afin de préparer le match face aux Villans (Marquinhos étant suspendu en C1), la charnière centrale Lucas Beraldo et Willian Pacho devrait débuter. Dans l’entrejeu, le Titi Senny Mayulu pourrait avoir une carte à jouer aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz, d’après L’Equipe. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver les terrains après avoir manqué la dernière rencontre face à l’USL Dunkerque. Le Géorgien pourrait être associé au serial-buteur, Ousmane Dembélé, et Gonçalo Ramos. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. En défense, Lucas Hernandez pourrait être titulaire au détriment de Nuno Mendes, laissé au repos. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour être aligné aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Mayulu, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, G.Ramos, Kvaratskhelia

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Mayulu, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, G.Ramos, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable d’Angers : Y.Fofana – Raolisoa, A.Bamba, Lefort, Hanin, Ekomié – Abdelli (c), Belkhdim, Aholou – Lepaul, El-Melali

Les compositions probables de PSG / Angers (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / Angers (Le Parisien)