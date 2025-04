Revue de Presse PSG : Angers, champion de France, Doué, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 avril 2025. Le match du titre face à l’Angers SCO, Luis Enrique annonce l’objectif de rester invaincus en championnat, Désiré Doué a conquis l’Europe en quelques mois, l’état d’esprit irréprochable de Gonçalo Ramos…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes au PSG. En cas de victoire ou nul face à l’Angers SCO ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, le club de la capitale sera officiellement sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire, le 11e titre depuis l’arrivée de QSI. Le fait de demeurer invaincu toute la saison fait désormais partie des objectifs, comme l’a précisé Luis Enrique en conférence de presse : « Il y a des records qui ne m’intéressaient pas jusqu’à aujourd’hui. Mais on va essayer d’être invaincus toute la saison. Maintenir ce niveau va nous permettre de mieux préparer la finale de Coupe de France (24 mai contre Reims, au Stade de France) et une éventuelle demi-finale de Ligue des champions. Ce record est très intéressant même si le plus important, c’est de remporter le Championnat. » En revanche, aucune grande célébration n’est attendue ce samedi soir. « Des oriflammes pourraient tout de même saluer le nouveau champion de France, mais hors de question de se lâcher à quatre jours du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa », précise L’E. La grande fête aura lieu le 18 mai prochain, lors de la dernière journée de championnat et la réception de l’AJ Auxerre.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Désiré Doué. En quelques mois, le numéro 14 du PSG s’est imposé comme le joueur de la génération 2005 le plus brillant sur la scène continentale. D’après Transfermarkt, Désiré Doué est le joueur née en 2005 avec la valorisation la plus importante dans le monde (60M€), devant Leny Yoro (55M€, Manchester United), Kobbie Mainoo (55M€, Manchester United) et Arda Güler (45M€, Real Madrid). En l’espace de quelques mois, l’ancien Rennais est parvenu à s’imposer au PSG (41 matches disputés, 24 titularisations) et devenir international français (1 sélection). « Chez les joueurs de 2005, personne n’a autant joué dans une équipe aussi importante que le PSG en Europe. »

En plus de sa force de caractère, Désiré Doué fait de sa polyvalence un autre atout fondamental. Le néo-international peut jouer ailier droite, à gauche, en faux-numéro 9, milieu relayeur et même meneur de jeu. Grâce à ses performances, le joueur de 19 ans a rattrapé des éléments encore plus précoces comme Warren Zaïre-Emery (2006), Estevao Willian (2007) ou encore Endrick (2006). Il fait désormais partie des prétendants pour remporter le Trophée Kopa. « En attendant, Doué doit maintenant poursuivre sa progression pour aller chercher les joueurs plus âgés. Il devra aussi savoir gérer les moments plus difficiles, où la critique extérieure va ressurgir. Jude Bellingham, Florian Wirtz ou Xavi Simons (nés en 2003) semblent désormais être les exemples à suivre chez ses aînés », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque également ce match du titre face à l’Angers SCO. Un seul point suffira au PSG pour valider officiellement ce nouveau sacre. Un défi qui ne semble pas insurmontable face à une équipe angevine quatorzième au classement et qui n’a jamais réussi à battre le club de la capitale ces dix dernières années. Mais, la formation d’Alexandre Dujeux peut s’appuyer sur les prestations des deux derniers adversaires des Parisiens, l’AS Saint-Etienne et l’USL Dunkerque. Malgré des défaites, ils avaient réussi à poser des difficultés en première période et à mettre en lumière les quelques failles de cette équipe parisienne. En face, les joueurs de Luis Enrique auront à coeur de préparer au mieux leur quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (9 avril) en entretenant leur bonne dynamique. « C’est une grande motivation de fêter ça avec nos supporters même si virtuellement, nous sommes champions depuis plusieurs semaines. Nous voulons être champions et performants tout le long du championnat pour améliorer nos records et rester compétitifs dans les autres compétitions », a reconnu le technicien espagnol en conférence de presse ce vendredi.

Ce titre de champion de France sera apprécié à sa juste valeur par l’effectif et notamment pour des joueurs comme Désiré Doué ou Matvey Safonov, qui connaîtront leur premier sacre de champion en carrière. « Le moment sera symbolique mais les joueurs, eux, voient plus loin et n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin lors de cette saison potentiellement historique. » En plus du triplé Ligue 1 – Coupe de France – Ligue des champions, Luis Enrique a lancé le défi de rester invaincus en championnat jusqu’à la dernière journée, programmée le 18 mai prochain. Une performance jamais réalisée dans le Championnat de France. Si le coach parisien n’avait jamais mentionné officiellement cet objectif jusqu’ici, le PSG ne veut pas se mettre de limites à l’approche de ce sprint final. « Pour l’Asturien, cette volonté affichée d’étirer son invincibilité est à la fois un moyen de conserver ses joueurs sous pression, de maintenir un haut degré d’exigence en prévision des prochaines échéances et de pallier toute décompression, tout en écrivant l’histoire », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien met en lumière Gonçalo Ramos. Malgré son rôle de remplaçant, l’international portugais a su devenir un super-sub de grande qualité, notamment grâce à son état d’esprit. Seizième au classement des temps de jeu avec 1.229 minutes disputées depuis le début de saison, l’attaquant de 23 ans est pourtant le troisième meilleur buteur des Rouge & Bleu avec 14 buts inscrits toutes compétitions confondues, derrière Ousmane Dembélé (32 buts) et Bradley Barcola (18). Derrière Dembélé (une réalisation toutes les 82 minutes), l’ancien de Benfica est le joueur de l’effectif à afficher le meilleur ratio but / temps de jeu avec une réalisation toutes les 87 minutes. Avec 10 buts en 2025, Gonçalo Ramos est la troisième meilleure gâchette évoluant en Ligue 1, derrière son coéquipier Ousmane Dembélé (24 réalisations) et le Monégasque Mika Biereth (12).

Sa position sur le terrain est également un atout tactique, comme le rapporte un ancien technicien du SL Benfica : « Il ne faut pas oublier que, durant sa formation, Gonçalo a aussi évolué au milieu de terrain. Selon moi, cela a fait de lui un joueur hybride, un joueur doté de la mentalité et de l’agressivité d’un milieu de terrain quand il n’a pas le ballon, mais avec le comportement d’un véritable attaquant quand il est dans la surface ou face au but. Ce n’est pas le meilleur du monde sur le plan technique, mais comme il se bat sans cesse, qu’il est toujours présent dans les duels, cela lui permet de se créer des occasions que les autres n’ont pas ! » Ce vendredi, en conférence de presse, Luis Enrique a salué le travail de son numéro 9 : « Gonçalo est un joueur performant, rentable pour tous les entraîneurs. Son ratio but-minutes jouées a été exceptionnel la saison dernière et l’est encore aujourd’hui. C’est ce qu’on demande à un joueur de haut niveau. On ne peut que souligner son niveau, je suis ravi de l’avoir dans mon effectif. » Malgré son temps de jeu réduit, Gonçalo Ramos n’a jamais affiché son mécontentement ou sa mauvaise humeur. Au contraire, le Portugais s’est rapidement fait une place dans l’effectif parisien grâce à son naturel et son sens de l’interaction.