Le projet de la Superleague n’aura pas fait long feu. Lancé en fanfare dimanche soir, il a très rapidement été critiqué par les observateurs, les supporters, les actuels et anciens joueurs. Des paroles hostiles à cette Superleague qui ont poussé pratiquement tous les fondateurs de se désister, Manchester City en premier, avant que les cinq autres clubs anglais suivent dans la soirée puis les clubs milanais et l’Atlético de Madrid. Investigatrice du projet avec le Real Madrid, la Juventus de Turin vient de communiquer sur son retrait de ce projet même s’il ne l’abandonne pas et ne regrette en rien sa création. Il ne reste donc plus que les deux clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, dans ce projet de superleague.

Le communiqué de la Juventus

“En référence au communiqué de presse publié par Juventus Football Club SpA le 19 avril 2021, relatif au projet de création de la Super League, et au débat public qui a suivi, le club précise qu’il est au courant de la demande et des intentions exprimées par certains clubs de se retirer de ce projet, bien que les procédures nécessaires dans le cadre de l’accord entre les clubs ne soient pas achevées.

Dans ce contexte, la Juventus, tout en restant convaincue de la validité des hypothèses sportives, commerciales et juridiques du projet, estime qu’elle a actuellement des possibilités limitées de se réaliser sous la forme dans laquelle il a été initialement conçu.

La Juventus reste déterminée à créer une valeur à long terme pour le club et pour l’ensemble du mouvement footballistique.“