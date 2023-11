PSG / ASM – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a surclassé Monaco (5-2) en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Ousmane Dembélé a été étincelant, Gianluigi Donnarumma, a lui, montré deux visages.

Au retour de la trêve internationale, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco en ouverture de la treizième journée de Ligue 1. Lors de ce choc, entre le premier et le troisième, le club de la capitale a dominé la rencontre, même s’il a été plus en difficulté en seconde période. Grâce à un étincelant Ousmane Dembélé, auteur de son premier but sous le maillot du PSG, et quel but !, le PSG s’est largement imposé contre les Monégasques. Avec ce succès, en plus de bien préparer la venue de Newcastle en Ligue des champions mardi, le club de la capitale a pris six points d’avance sur son adversaire du soir et provisoirement quatre sur Nice. L’international français, impliqué sur les trois premiers buts des Rouge & Bleu a obtenu la meilleure note. Un 8 dans l’Equipe et Le Parisien. Le quotidien sportif analyse sa rencontre de cette manière. « Son entente avec Hakimi a encore été épatante et fait des ravages (2e, 17e, 32e). Du déchet dans les derniers gestes, souvent par mauvais choix. Mais il obtient un penalty (39e) et ouvre enfin son compteur sur un énième enchaînement soyeux conclu en angle fermé (70e). » Pour le quotidien francilien, « bien sûr, on pourra toujours lui reprocher son manque d’adresse sur ses centres. Mais le bilan statistique est clair : le champion du monde est impliqué sur trois buts de son équipe. Il a enfin ouvert son compteur avec une frappe sèche qui a fait frissonner le Parc (70e), heureux de le voir marquer. Son tir du gauche débouche sur une bourde de Köhn et le but de Ramos (18e). Il provoque ensuite le pénalty (38e). Sa capacité d’élimination et ses relais courts pour Hakimi ont fait très mal à la défense monégasque.«

A voir aussi : Enrique sur Dembélé : « C’est un spectacle permanent »

Donnarumma alterne le très bon et le très mauvais

Lors de cette victoire du PSG contre Monaco, Gianluigi Donnarumma a alterné le très bon et le très mauvais. Toujours en délicatesse avec son jeu au pied, il a offert l’égalisation aux Monégasques en ratant complètement une relance qui a atterri sur Minamino qui ne s’est pas prié pour tromper le gardien parisien. Il a ensuite réalisé de très belles et importantes parades. Le portier italien est le joueur parisien qui a reçu la plus mauvaise note. Un 5 dans les deux quotidiens. « Que retenir d’un match pareil ?, se demande l’Equipe. Cette erreur grossière qui va alimenter un peu plus le débat autour du niveau de son jeu au pied (1-1, 22e) ou ses arrêts sur sa ligne exceptionnels sur une tête de Magassa (11e) mais surtout sur ces tentatives de près de Minamino (45e, 47e) ? Un peu des deux sans doute. Mais sur l’action du premier but monégasque, quel attentisme… Il ne peut pas grand-chose sur le deuxième… Il se détend bien sûr une frappe de Ben Yedder (89e). » Du côté du Parisien, « si fort avec ses mains, mais si douteux avec ses pieds. Le portier italien a livré une partie qui résume bien son jeu : il se troue totalement en offrant le but à Minamino après une relance au pied complètement ratée (22e). Pour la première fois de la saison, Donnarumma, qui sortait d’une bonne séquence, a directement coûté un but en prenant des risques inconsidérés alors qu’il aurait pu simplement allonger le jeu. À côté de ça, il s’est montré décisif devant Magassa sur une superbe claquette (11e) et face à Minamino (45e) où il s’étend de tout son long. Une prestation difficile à analyser dans l’ensemble. » Les deux quotidiens ont aussi salué la performance de Fabian Ruiz, qui a reçu un 8 dans l’Equipe (7 dans Le Parisien), de Mukiele (6 dans les deux) et de Gonçalo Ramos, premier buteur hier soir (7 et 6).