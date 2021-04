Camara : “On veut montrer un beau visage à Paris”

Ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures (sur Canal Plus Sport), le PSG affrontera l’AS Saint-Etienne au Parc des Princes, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre importante dans la lutte pour la course au titre. Deuxièmes (66 pts) à trois points des Lillois, les Parisiens connaîtront en avance le résultat du LOSC, qui affronte le Montpellier Hérault ce vendredi soir (21h). Après Claude Puel, le milieu de terrain des Verts, Mahdi Camara, s’est exprimé sur cette affiche face aux Rouge et Bleu, dans des propos rapportés par les comptes Twitter du Progrès et de l’ASSE.

“Ces deux victoires (Nîmes et Bordeaux, ndlr) nous font du bien. On sait que le PSG est une très grande équipe. On va y aller avec de l’ambition et essayer d’accrocher quelque chose. On veut montrer un beau visage à Paris. Il y a une belle bataille en haut, on va affronter Lille ensuite. Ce seront de bons tests pour nous. Il faut aller à Paris décontracté, sans se mettre de pression et tout donner”, a commenté Mahdi Camara en conférence de presse. “L’absence de Neymar (suspendu) ne change pas notre regard sur Paris. On sait qu’on va affronter une équipe de très grande valeur qui est programmée pour être performante à ce stade de la saison. On a vu, contre le Bayern, ce qu’elle était capable de réaliser.”