PSG / Aston Villa : L.Enrique, Marquinhos, Martinez… La conférence de presse d’Unai Emery

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et Aston Villa s’affrontent au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Annoncé favori, le PSG devra se méfier d’une équipe d’Aston Villa en forme ces dernières semaines. Grâce à un Marco Asensio en feu et un Marcus Rashford qui retrouve des couleurs à Birmingham, Unai Emery et ses joueurs voudront jouer un mauvais tour aux Rouge & Bleu. Cependant, le PSG est prêt pour cette double confrontation face à la formation de Premier League (9 et 15 avril). Présent en conférence de presse d’avant-match ce mardi, Unai Emery a été questionné sur cette rencontre au Parc des Princes, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Son retour à Paris

« J’ai passé deux ans ici. Tout ce que j’ai fait ici c’est du passé. J’ai transformé ces expériences vers ce que je suis aujourd’hui. Revenir à Paris c’est spécial pour moi. Je suis fier de la manière dont je reviens ici, je vais essayer d’apprécier ce quart de finale. »

Un PSG meilleur sans Mbappé ?

« Non on ne peut pas comparer. Cette équipe domine avec de l’avance en championnat. Ils ont montré un niveau énorme contre Liverpool au tour précédent. »

L’éventuel accueil hostile du Parc des Princes contre Emiliano Martinez

« Emiliano Martinez est important pour nous et c’est l’un des meilleurs gardiens au monde (…) Mais chaque joueur joue contre d’autres équipes dans d’autres pays. Il faut rester respectueux. Demain on va rencontrer Paris, une équipe française, et leurs supporters vont les supporter et les nôtres vont nous supporter. J’espère de manière respectueuse. »

Le match face au PSG

« Jouer un quart de finale contre Paris c’est très spécial et incroyable pour tous ceux qui soutiennent Aston Villa. Mais cette constance dans le fait de jouer à ce niveau-là dans la compétition. Liverpool était la meilleure équipe avant le tour précédent. Le PSG fait partie des favoris avec le Real Madrid et le Bayern Munich par exemple. On va essayer de répondre à ce qu’ils nous proposent. Cela va être un défi pour mes joueurs et moi, mais on a confiance. On va essayer d’exploiter toutes nos chances. »

Une équipe d’Aston Villa avec de l’expérience

« On continue de progresser dans cette saison. On prend des décisions qui sont de plus en plus bonnes. Il y a beaucoup d’exigence dans cette équipe. Pour être bien en Ligue des champions, il fallait être bien en Premier League aussi. On a des joueurs d’expérience avec Malen, Rashford et Asensio. Mais souvent, il faut voir comment on répond collectivement aux défis. »

Ce qu’il attend de ses joueurs

« Je vais voir si on est capables de jouer au niveau qui nous est proposé ce mercredi. On est dans ce processus très compétitif et ma responsabilité c’est de préparer l’équipe pour ce genre de matches. Avec le travail qu’on a fait, on va voir ce que les joueurs peuvent faire. Et l’idée c’est que je puisse partager mon expérience acquise. »

L’absence de Marquinhos, suspendu

« Je respecte le PSG, tous les joueurs qui s’y trouvent. Marquinhos je le connais, son charisme est incroyable et c’est un joueur très important. Il sera là au retour. Mais je pense qu’il y a des joueurs d’expérience comme L.Hernandez. Ils ont aussi des joueurs qui apprennent très vite à ce niveau à travers les mots de Luis Enrique et le travail qu’ils font au PSG. Marquinhos est très important et je sais très bien combien il est important. Mais nous devons respecter tous les joueurs qui joueront ce mercredi. »

Son duel avec Luis Enrique

« C’est l’un des meilleurs coachs du monde. Il l’a montré avec le Barca et partout où il est passé avec le Celta ou la sélection d’Espagne. Je l’ai beaucoup rencontré, c’est toujours difficile tactiquement de défendre contre lui et d’imposer notre stratégie. Il est très exigeant avec ce qu’il demande à ses équipes. Sous pression, ils sont très bons et mettent aussi la pression avec les joueurs qu’ils ont. C’est intense sur chaque action… Demain ce sera un challenge mais un défi comme on en a eu avant. On veut être protagonistes sur le terrain. Rien de personnel et individuel avec lui. Je le respecte et l’aime beaucoup. J’apprécierai de le voir. Il apporte toujours sa touche en matière de football et je vais apprécier de l’affronter en Ligue des champions. J’espère qu’on va pouvoir assister à un très bon match. »