Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Ce mardi soir, les deux premiers quarts de finale aller de Ligue des champions ont lieu avec deux belles affiches : Arsenal / Real Madrid & Bayern Munich / Inter Milan.

En attendant le match entre le PSG et Aston Villa demain soir, les premiers quarts aller de finale de Ligue des champions se déroulent ce mardi soir avec deux belles affiches au programme. Deuxième de Premier League, Arsenal accueille le tenant du titre, le Real Madrid (21h sur Canal Plus Foot). L’autre affiche opposera le Bayern Munich à l’Inter Milan (21h sur Canal Plus Sport).

Le XI d’ Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Partey, Rice, Odegaard – Saka, Martinelli, Merino

Le XI du Real Madrid : Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Alaba – Modric, Camavinga, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius

Le XI du Bayern : Urbig – Stanisic, Dier, Kim – Laimer, Kimmich, Goretzka, Guerreiro – Olise, Kane, Sané

Le XI de l'Inter : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – L.Martinez, M.Thuram