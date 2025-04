PSG / Aston Villa – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Moins d’une heure avant le match, Luis Enrique et Unai Emery ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après avoir éliminé Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve un club anglais, en quart de finale, Aston Villa. La manche aller se joue ce mercredi soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Marquinhos est absent en raison d’une suspension. Pour remplacer le capitaine parisien, le coach espagnol a décidé de titulariser Lucas Beraldo, qui va jouer son 50e match avec le PSG, au côté de Willian Pacho en défense centrale. Les deux hommes seront associés à Achraf Hakimi, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, et Nuno Mendes. Ce quatuor défendra les buts gardés par Gianluigi Donnarumma.

Doué préféré à Barcola

Au milieu, Luis Enrique, qui va diriger son 100e match au PSG, a décidé d’aligner le trio Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves. La seule incertitude qui planait sur le onze aligné par l’ancien sélectionneur de la Roja se trouvait sur le joueur qui allait accompagner Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Bradley Barcola et Désiré Doué se disputaient la place. Et c’est finalement l’ancien rennais qui a été choisi par Luis Enrique. Le numéro 29 du PSG débutera donc sur le banc.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Aston Villa

Quart de finale aller de la Ligue des champions – Horaire : 21 heures – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus – Arbitre : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Daniele Bindoni et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Simone Sozza – VAR : Marco Di Bello et Luca Pairetto