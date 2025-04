Buts, Dembélé, Beraldo… Les chiffres clés avant PSG / Aston Villa

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions. Petit tour en chiffres autour de cette confrontation.

C’est le jour J pour le PSG. Ce mercredi soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Ce match contre les Villans sera le 17e match du PSG contre un club anglais au Parc des Princes. Le bilan est équilibré avec six victoires, cinq nuls et cinq défaites. Les deux équipes se joueront d’ailleurs pour la première fois de leur histoire. Aston Villa va devenir le 53e adversaire des Rouge & Bleu en Ligue des champions, le 93e en coupe d’Europe, le 150e au Parc des Princes et le 222e adversaire en matches officiels toutes compétitions confondues, fait savoir Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club.

Deux caps symboliques atteints par Beraldo et Enrique

Après des débuts poussifs, l’attaque du PSG s’est réveillée tout au long de la compétition. Avec 25 buts inscrits, les Parisiens se rapprochent du record de buts inscrits sur une saison en Ligue des champions (27 lors de la saison 2017-2018). Très en forme en 2025, Ousmane Dembélé a marqué sept buts dans la compétition. Seuls quatre Parisiens ont fait mieux : George Weah (8 buts en 1994-1995), Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 2013-2014), Edinson Cavani (8 buts en 2016-2017) et Kylian Mbappé (8 buts en 2020-2021 et 2023-2024). L’international français a fait trembler les filets à 32 reprises lors de cet exercice 2024-2025. Il n’y a que quatre joueurs qui aient fait mieux dans l’histoire des Rouge & Bleu. « Par ordre chronologique : Carlos Bianchi (39 buts en 1977-1978), Zlatan Ibrahimovic (35 buts en 2012-2013, 41 buts en 2013-2014 et 50 buts en 2015-2016), Edinson Cavani (49 buts en 2016-2017 et 40 buts en 2017-2018) et Kylian Mbappé (39 buts en 2018-2019 et en 2021-2022, 42 buts en 2020-2021, 41 buts en 2022-2023 et 44 buts en 2023-2024). » Annoncé titulaire ce soir, Lucas Beraldo pourrait jouer son 50e match avec le PSG. Luis Enrique va lui atteindre les 100 matches sur le banc parisien. Son bilan est 69 victoires, 19 nuls, 11 défaites et 5 titres remportés en deux saisons, 2 championnats de France (2024 et 2025), 1 Coupe de France (2024) et le Trophée des Champions à deux reprises (2024 et 2025).