PSG / Auxerre – Nuno Mendes, un match taille patron

Ce dimanche en début d’après-midi, le PSG avait rendez-vous avec la 15e journée de Ligue 1. Un match face à l’AJ Auxerre qui s’est finalement très bien conclu (5-0), notamment grâce à un grand Nuno Mendes.

La Coupe du Monde va bientôt prendre ses droits au sein de la planète football. Avant la trêve internationale, le PSG avait donc encore un match à disputer face au promu auxerrois dans son antre du Parc des Princes. Et malgré quelques lenteurs tout au long de cette rencontre, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur le score fleuve de 5-0. Kylian Mbappé a ouvert la marque au cours du premier acte. Puis, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches et, enfin, Hugo Ekitike se sont chargés d’aggraver la marque. Grâce à ce succès, les Rouge et Bleu conservent leurs cinq unités d’avance sur le RC Lens.

Nuno Mendes, fidèle à lui-même

D’ailleurs, il est intéressant de noter que les deux premières réalisations parisiennes ont été inscrites sur deux offrandes de Nuno Mendes. La première grâce à une ouverture sublime signée Lionel Messi, la deuxième après un rush impressionnant. Outre ces deux passes décisives, l’international portugais a, en prime, rendu une copie de très bonne facture. Comme depuis le début de l’exercice en somme. On aurait éventuellement pu penser que son petit pépin physiques allait quelque peu ralentir son ascension, il n’en a finalement rien été. Face à l’AJ Auxerre, il s’est mué en un danger constant pour l’arrière-garde des visiteurs. Surtout, il va au bout de ses actions et il se montre aujourd’hui, contrairement à la saison dernière, décisif dans la zone de vérité.

Quelques statistiques de sa prestation sont notamment à mettre en exergue par le biais du compte Paris Stats Germain. Ainsi, Nuno Mendes a eu une vraie capacité à remporter ses duels ce dimanche avec un joli 5/7. C’est d’ailleurs la première fois qu’il délivre deux passes décisives dans un même match. Il s’est également fendu de deux passes clés, le meilleur dans ce domaine. En outre, il a réussi la totalité de ses tacles (2/2). Petit point négatif en revanche, étant donné qu’il a énormément tenté, il a aussi perdu un nombre de ballons assez conséquent : 13. Enfin, il a réalisé une interception et deux récupérations. Si certains de ses coéquipiers ont apparemment décidé de baisser un tout petit peu le pied avant la Coupe du Monde, force est de constater que cela n’a nullement été le cas de Nuno Mendes. Rien d’illogique donc à ce qu’il ait été désigné homme du match par la rédaction CS avec une note de 8/10..