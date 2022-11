Ce dimanche, le PSG s’est défait de l’AJ Auxerre sur le score fleuve de 5-0. Hugo Ekitike, entré en cours de jeu, a, à cette occasion, enfin débloqué son compteur but en rouge et bleu.

Après la victoire du RC Lens la veille, les hommes de Christophe Galtier se devaient de glaner les trois points de la victoire face aux visiteurs du jour, l’AJ Auxerre. Clairement venus pour défendre, ces derniers ont finalement subi la foudre parisienne avec, in fine, un score relativement lourd de 5-0 dans l’escarcelle. Kylian Mbappé a lancé les hostilités, avant que Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches et Hugo Ekitike ne marquent les uns après les autres. D’ailleurs, pour ce qui est du dernier cité, c’est son tout premier but avec le club de la capitale.

Un premier but qui va faire du bien

Alors qu’il joue avec plus de régularité depuis plusieurs semaines, Hugo Ekitike peinait très largement à catapulter la sphère dans le but adverse. Pourtant, des occasions, le longiligne attaquant s’en crée. Face à Auxerre donc, il s’est fendu d’une passe décisive, la deuxième de sa saison, avant de tromper Benoît Costilsuite à une interception. Un but qui va, selon toutes vraisemblances, faire énormément de bien au principal intéressé. Mais malgré son inefficacité criante, Santi Aouna nous informe ce jour que le joueur n’avait nullement perdu la confiance de sa direction. Au sin du board parisien, on serait en effet convaincu que Hugo Ekitike connaîtra un développement bénéfique à Paris.

En outre, le journaliste de Foot Mercato nous détaille précisément le montage financier qui a permis à Hugo Ekitike de rallier le PSG cet été. Ainsi, ce prêt, qui comprend une option d’achat à hauteur de 31 millions d’euros, est bien payant, comme déjà exposé. Le chiffre avancé est de 5 millions d’euros, payable apparemment en deux fois. L’option d’achat de 31 millions d’euros que percevra le Stade de Reims sera, toujours selon cette source, échelonnée sur cinq exercices. Enfin, toujours en ce qui concerne l’option d’achat, celle-ci pourrait quasiment être assimilée à une obligation d’achat car la condition sine qua non à son activation serait la suivante : que le PSG termine la saison à minima à la deuxième position en Ligue 1.