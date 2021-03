PSG / Barcelone : quel onze de départ choisira Pochettino ?

L’hôtel occupé par le FC Barcelone à Paris a été cette nuit (4h00) aux premières loges pour assister à un feu d’artifice organisé par des ultras du PSG. Un événement bruyant mais aussi festif qui se doit d’annoncer une joie, celle ce soir des supporters parisiens qui auront enfin tourné une page douloureuse, et qui pourront gommer ce mot qu’on nous rabâche sans cesse à l’approche de cette rencontre du 10 mars : remontada.

A quoi ressemblera l’équipe du PSG en mission ce soir pour concentrer le Barça sur ses objectifs domestiques et qui doit décrocher un ticket pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League ? Il n’y aura pas Neymar, Juan Bernat (reprise) ni Moise Kean (isolé pour cause de Covid). Un moindre mal pour un PSG qui a tendance cette saison à avoir de longues listes de défections avant chaque rencontre. On peut dire qu’il y a assez de munitions pour parvenir à se qualifier après un 4-1. Il faudra marquer pour tenter de tuer le match. Les Parisiens ont marqué lors de chacun de leurs sept matches cette saison et également lors de leurs 22 derniers matches d’UEFA Champions League au Parc des Princes. Une série à poursuivre. Avec quel onze ?

Quelques incertitudes demeurent sur le côté droit. Au poste de latéral, cela se joue entre Alessandro Florenzi et Thilo Kehrer. Un choix sera effectué aujourd’hui par Mauricio Pochettino en fonction de l’état de forme de l’Italien. La question est importante, Jordi Alba est en forme et Ousmane Dembélé aime cette zone. Un peu plus haut sur le terrain il s’agit de savoir si c’est la patte gauche Angel Di Maria qui remplacera Moise Kean, ou Pablo Sarabia, double buteur la semaine dernière et plus appliqué dans les replis. À gauche, on s’attend à une titularisation de Layvin Kurzawa mais on pourrait avoir Abdou Diallo, performant au poste, et qui combine bien avec Kylian Mbappé.

Possible feuille de match du PSG/Barcelone

8e de finale retour de l’UEFA Champions League – Mercredi 10 mars 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : RMC Sport 1 |Arbitre : Taylor (Angleterre).

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Mbappé – Icardi Remplaçants : Rico, Letellier, Dagba, Kehrer, Diallo, Bakker, Danilo, Herrera, Sarabia, Draxler, Rafinha Entraîneur : Pochettino

: Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Mbappé – Icardi FCB : Ter Stegen – Dest, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Alba – Busquets, De Jong, Pedri – Messi (c), Dembélé Remplaçants : Neto, Griezmann, Braithwaite, Riqui Puig, Trincao, Matheus, Junior, Iñaki Peña, Ilaix, Konrad Entraîneur : Koeman

