PSG / Barcelone : Le groupe parisien avec Florenzi et sans Neymar

Demain soir à 21h (RMC Sport 1), le PSG affrontera le FC Barcelone, dans le cadre du huitième de finale retour de Ligue des champions. Après une victoire éclatante lors du match aller au Camp Nou (4-1), les joueurs de Mauricio Pochettino devront bien terminer le travail pour une qualification en quarts de finale de la compétition. Pour ce match, l’entraîneur parisien a convoqué un groupe de 25 joueurs avec le retour d’Alessandro Florenzi. L’international italien avait manqué les trois derniers matches en raison d’une légère lésion à l’adducteur. Comme évoqué plus tôt dans la journée, Neymar Jr (reprise individuelle), Juan Bernat (reprise personnelle) et Moise Kean (isolement dû à la Covid-19) seront absents pour ce match européen. Xavi Simons et Denis Franchi sont également absents du groupe (choix du coach).

Le groupe du PSG