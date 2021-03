PSG / Barcelone : Verratti et Paredes sous la menace d’une suspension

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino peut s’appuyer sur deux hommes forts au milieu de terrain : Marco Verratti et Leandro Paredes. Transfiguré depuis l’arrivée du coach argentin, l’international albiceleste est devenu un joueur essentiel du dispositif parisien. De son côté, l’Italien 28 ans rayonne en étant placé plus haut sur le terrain. Cependant, les deux milieux de terrain devront être vigilants lors de ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (ce soir à 21h sur RMC Sport 1). En effet, Marco Verratti et Leandro Paredes sont sous la menace d’une suspension en cas de prochain carton jaune. Ils seraient ainsi suspendu pour un potentiel quart de finale aller de Ligue des champions (6-7 avril). Les deux Parisiens avaient déjà récolté deux cartons jaunes depuis le début de la campagne de Ligue des champions face à Manchester United (3-1) et l’Istanbul Basaksehir (5-1). Il faudra donc éviter les fautes inutiles et protestations envers le corps arbitral.

Ils devront donc être vigilants car l’arbitre de la rencontre, Anthony Taylor, a la gâchette facile avec 14 cartons jaunes distribués en 3 matches de Champions League dirigés cette saison (dont 8 cartons jaunes dans un seul match). Une situation qui concerne également Neymar, mais le numéro 10 parisien est forfait pour cette rencontre face au FC Barcelone. Pour rappel, les compteurs seront remis à zéro à l’issue des quarts de finale de Ligue des champions. Afin d’éviter une suspension (pour accumulation de carton) dans cette compétition, Marco Verratti, Leandro Paredes et Neymar Jr ne doivent pas se faire avertir lors des trois prochaines rencontres (si qualification face au FC Barcelone).