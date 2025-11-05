Marquinhos
Sélections – Marquinhos convoqué avec le Brésil

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 novembre 2025

La semaine prochaine, la dernière trêve internationale de l’année 2025 aura lieu et cela concernera plusieurs internationaux du PSG.

Après sa rencontre face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 12e journée de Ligue 1, la plupart des joueurs du PSG se rendront aux quatre coins du monde pour disputer des matchs de sélection. Et les sélectionneurs commencent à dévoiler leur liste pour cette trêve internationale de novembre.

Lucas Beraldo dément vouloir quitter le PSG

Beraldo pas convoqué

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Brésil va disputer deux rencontres amicales face au Sénégal (15 novembre) et la Tunisie (18). Et Carlo Ancelotti a décidé de convoquer le capitaine du PSG, Marquinhos. En revanche, pas de Lucas Beraldo dans cette liste, qui restera donc au Campus de Poissy avec les nombreux blessés (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Désiré Doué).

La liste du Brésil

  • Gardiens : Bento, Ederson, Hugo Souza
  • Défenseurs : Alex Sandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique, Wesley
  • Milieux : Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá
  • Attaquants : Estêvão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr, Vitor Roque
