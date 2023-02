Le PSG a perdu (0-1) la manche aller de ce huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Si la déception a gagné les rangs Parisiens, celle-ci s’est exprimée sur les différents réseaux sociaux des joueurs Rouge & Bleu.

La premier des joueurs du PSG a s’être exprimé sur les réseaux sociaux est Sergio Ramos. L’Espagnol a été l’auteur d’une prestation plutôt aboutie et a déclaré au sortir de la rencontre sur son compte Instagram : « Ca ne s’arrête pas là … On est toujours dans la course et on va tout donner au match retour« . Une déclaration tout aussi optimiste pour son compatriote Carlos Soler qui lui a publié sa réaction au lendemain de cette défaite : « Il reste encore 90 minutes. Rien n’est encore joué, on doit tout donner ! Merci à nos supporters pour l’incroyable ambiance et la soutien hier soir« . Une positivité présente également dans l’esprit et le post de Danilo Pereira pour qui « ce n’est pas fini !« . L’un des protagonistes de cette partie, Kylian Mbappé, a affiché un visage de leader on ne peut plus optimiste pour la manche retour. Dans le vestiaire, devant la presse ou sur les réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG porte les siens.

La star brésilienne, Neymar, a également posté un message sur son compte Instagram au lendemain de ce huitième de finale aller. Le numéro 10 parisien a accompagné des clichés de la rencontre de la légende : « Allez PSG … Tous ensemble« . Une notion d’union, à l’image de celle retrouvée avec le Collectif Ultras Paris qu’il est allé saluer pour la première fois depuis près de 3 ans et demi, à sa propre initiative selon Le Parisien. L’ancien de FC Barcelone a également poussé Leo Messi a en faire de même, lui qui ne se rendait également plus au pied de la tribune Auteuil depuis les sifflets à son encontre la saison dernière.