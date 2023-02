PSG : Le beau geste de Messi et Neymar envers le CUP

Le PSG s’est incliné face au Bayern Munich (0-1) à l’occasion de cette manche aller de huitième de finale de Ligue des Champions. Une défaite qui n’a pas empêché Neymar et Messi d’enterrer la hache de guerre avec le Collectif Ultras Paris.

Au sortir de la défaite face au Bayern Munich, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont présentés face au virage Auteuil afin de saluer leurs supporters et plus particulièrement le Collectif Ultras Paris. Si jusque-là rien n’est anormal, la présence de Messi et Neymar est tout de même à signaler. La star brésilienne ne salue plus le CUP depuis 3 ans et demi et le numéro 30 depuis près d’un an, suite aux sifflet à son encontre la saison passée. C’est à l’aéroport, avant le départ pour Marseille en Coupe de France le 8 février dernier, que le président de l’association de supporters parisiens, Romain Mabille, a profité de l’occasion afin de rétablir le contact avec les deux sud-américains en ayant une discussion. Selon plusieurs personnes sur place, les échanges entre les trois hommes étaient plutôt positifs. Un éléments de réponse a été donné hier après la défaite face au Bayern Munich. Selon nos confrères du Parisien, en plus d’être allé saluer les supporters au pied du virage Auteuil, c’est Neymar, malgré ses crampes, qui aurait fait signe à Leo Messi de se diriger avec lui en direction des supporters.

Un micro évènement pour lequel les photographes se sont retrouvé pris de court pour immortaliser le moment tant il ne s’y attendaient pas, ce qui a par ailleurs engendré la bousculade de Sergio Ramos sur un photographe.