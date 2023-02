Hier soir, le PSG s’est incliné – au Parc des Princes – contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Julian Nagelsmann, le coach bavarois, s’est dit surpris de l’attitude des Parisiens.

Avant l’entrée de Kylian Mbappé et les 15 dernières minutes de folie, le PSG a de nouveau réalisé une performance très poussive face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Les Parisiens ne se sont pas montré dangereux pendant près d’une heure, ne frappant que deux fois au but (0 cadré), laissant le ballon aux Allemands et se contentant de défendre. En conférence de presse, Julian Nagelsmann s’est dit surpris par la tactique du PSG.

« Je n’ai pas l’habitude de voir le PSG si bas »

« Je n’ai pas l’habitude de voir le PSG si bas, c’est peut-être dû à leurs matchs récents, ou à l’absence de Mbappé. Après nous, il y a toujours une question de savoir quels risques on prend ? Quand Mbappé est entré, il y a eu un changement d’atmosphère dans le stade, ça a réveillé les autres joueurs, souligne le coach bavarois dans des propos relayés par Le Parisien. On a dû mettre plus de pression, défendre plus également. Par deux fois, on ne l’a pas très bien fait, mais heureusement il y a eu des hors-jeu. Kylian Mbappé peut changer n’importe quel match, ce n’est pas une bonne chose pour le match retour.«

« Le PSG avec Mbappé, c’est toujours mieux que sans Mbappé »

Julian Nagelsmann qui a aussi évoqué ce que la présence de Kylian Mbappé allait changé dans la préparation du match retour dans trois semaines. « Le PSG avec Mbappé, c’est toujours mieux que sans Mbappé. Par rapport au match retour, je ne vais pas tout vous dire, sinon notre adversaire ne va plus travailler. On va analyser et je crois qu’on aura de bonnes idées. Je sais qu’on peut faire mal en attaque. Il y aura des situations au match retour.«