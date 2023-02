PSG / Bayern : ce qu’il faut retenir

Le PSG s’est incliné hier soir sur la pelouse du Parc des Princes contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Les Parisiens enchaînent une troisième défaite de suite et devront impérativement s’imposer lors du match retour, le 8 mars prochain, pour se qualifier en quart de finale.

Pour cette rencontre contre les Bavarois, Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, pouvait compter sur le retour de Kylian Mbappé. De retour de blessure 13 jours seulement alors qu’il était annoncé forfait pour trois semaines, le numéro 7 ne pouvait pas jouer plus de 30 minutes. Son entrée en jeu a tout changé pour le PSG et aurait même pu être décisive mais ses deux buts ont été refusé pour hors-jeu. Dans un 4-4-2 à plat concocté par Christophe Galtier, avec un Warren Zaïre-Emery titulaire dans le couloir droit de l’attaque, le PSG a eu du mal à exister face au Bayern Munich, même s’il a réussi à bien défendre. Mais les Bavarois ont réussi à marquer par l’intermédiaire de Kingsley Coman (0-1, 53e) pour prendre un léger avantage en vue du match retour.

Encore un ancien qui marque

Le PSG a perdu contre le Bayern Munich sur un but d’un de ses anciens joueurs, Kinglsey Coman. Le joueur formé au club perpétue la tradition des anciens joueurs des Rouge & Bleu buteur contre leur ancienne équipe. Alors que c’était fréquent en Ligue 1 ces dernières années, ça le devient aussi en Ligue des Champions ces dernières saisons. Le titi avait déjà marqué contre Paris lors de la finale perdue de Ligue des Champions il y a trois ans (1-0) alors qu’Eric Maxim Choupo-Moting avait lui fait trembler les filets à l’aller et au retour lors de la double confrontation en quarts de finale lors de la saison 2020-2021.

Nuno Mendes performant en attaque, moins en défense

Nuno Mendes aurait pu être crédité d’une passe décisive mais pour quelques centimètres, il est hors-jeu sur la passe en profondeur de Neymar, qui lui a permis de déborder et d’offrir une magnifique passe décisive à Kylian Mbappé qui avait fusillé le but de Yann Sommer. Le latéral gauche portugais a réalisé plusieurs très belle percée sur le côté gauche de l’attaque parisienne mais il a aussi été plusieurs fois pris dans son dos en défense. Il était aussi souvent pas assez près de son concurrent direct. Sur le but de Kingsley Coman, il oublie complètement le titi parisien dans son dos, même s’il devait aussi gérer un autre joueur devant lui, la défense parisienne étant perturbée par le remplacement d’Achraf Hakimi par Presnel Kimpembe. Encore jeune (20 ans), il doit travailler cet aspect défensif, son apport offensif étant déjà suffisamment développé, pour devenir un joueur complet qui aspire à être le meilleur latéral gauche du monde.

Encore une prestation faible

Lors des 75 premières minutes du match contre le Bayern Munich, le PSG est resté sur sa lignée des derniers matches, une prestation très insuffisante. En première mi-temps, les Parisiens n’ont tiré qu’une seule fois au but, sur un coup franc aux 30 mètres de Lionel Messi repoussé par le mur (45e+1). Les Parisiens ont encore eu du mal à s’approcher de la surface adverse, ne profitant pas des espaces laissés par la défense bavaroise, n’ayant pas un joueur pouvant prendre la profondeur. Avant l’entrée en jeu de Kylian Mbappé un peu avant l’heure de jeu, le PSG n’avait tiré que deux fois au but, pour zéro tentative cadrée. Après, les Parisiens ont frappé sept fois pour quatre tirs cadrés. Les Rouge & Bleu se sont réveillés trop tardivement pour espérer un résultat face au Bayern.

Danilo Pereira dans la lignée de ses dernières performances

Titularisé au milieu de terrain, Danilo Pereira a encore une fois été performant hier soir sur la pelouse du Parc des Princes contre le Bayern Munich. Il a aussi aidé en défense quand il le fallait, il a donné de l’impact et répondu présent dans les duels. L’international portugais a aussi été hauteur d’un retour salvateur dans sa surface (56e). En 75 minutes de jeu, il est le joueur du PSG qui a récupéré le plus de ballons (8) à égalité avec Sergio Ramos. Pas forcément le meilleur joueur balle au pied, mais Danilo Pereira est précieux pour ce PSG.

Du déjà vu sur le but encaissé

Le PSG a encore une fois encaissé un but, le quinzième depuis le retour de la Coupe du monde alors que c’était l’un de ses points forts en début de saison (16 en 22 matches, 10 clean sheets). Depuis le retour du Mondial, le PSG n’a réalisé que deux rencontres sans prendre de but (sur 12 matches), la dernière lors du 16e de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel le 23 janvier dernier. Cette saison, le PSG a la fâcheuse habitude d’encaisser un but rapidement après le retour des vestiaires. En Ligue 1 cette saison, il a encaissé huit buts entre le 45e et la 60e. Ca a été le cas hier aussi, tout comme contre la Juventus ou le Maccabi Haïfa en Champions League ou bien encore lors de l’élimination contre Marseille en huitièmes de finale de Coupe de France. En C1, sur ses huit buts encaissés, six sont venus d’un centre.

Le PSG muet, une première en huitièmes de finale de C1

Pour la première fois de son histoire, le PSG n’a pas marqué lors d’un huitième de finale de la Ligue des Champions. Lors de ses 33 derniers matches de Champions League au Parc des Princes, le club de la capitale n’a pas marqué de buts dans deux rencontres, celle face au…Bayern Munich. Hier donc et lors du quart de finale retour en 2021 (0-1).

Trois défaites de suite, du jamais vu depuis douze ans

Le PSG a déjà perdu cinq matches en 2023, alors qu’il n’en avait perdu que quatre sur l’ensemble de l’année 2022 (46 matches). Pour trouver trace de trois défaites d’affilée, il faut remonter en 2011 et au début du projet qatari. L’entraîneur se nommait Antoine Kombouaré. À l’époque, le PSG avait enchaîné trois revers contre Nancy (0-1), Marseille (0-3) et Salzbourg, en Ligue Europa (0-2).