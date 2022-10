PSG / Benfica : les notes des Parisiens

Le PSG a concédé son troisième match de suite toutes compétitions confondues sur sa pelouse face au Benfica Lisbonne (1-1) au terme d’une partie soporifique.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue des Champions et le Parc des Princes en affrontant le Benfica Lisbonne. En cas de victoire, les Parisiens pouvaient prendre la tête du groupe H et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après la défaite de la Juventus face au Maccabi Haifa (2-0). Au terme d’une première période soporifique, les Parisiens arrivent à faire la différence grâce à un penalty inscrit par Kylian Mbappé. Les Rouge & Bleu rentrent au vestiaire en menant au score sur le plus petit des écarts. La deuxième période repart sur le même rythme, et la différence se fait de nouveau sur penalty… mais cette fois-ci pour Benfica ! Il est transformé par Joao Mario peu après l’heure de jeu (62e). Le club de la capitale pousse (un peu), mais ne trouve pas la faille.



Score final, 1-1, les Parisiens ne sont (toujours) pas qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1. Prochain match, le Classico contre l’OM pour essayer de casser cette mauvaise dynamique.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5,5, Danilo 6 – Hakimi 5,5 , Vitinha 5,5, Verratti 5, Bernat 6 – Sarabia 4, Mbappé 6,5, Neymar 6,5



Les notes de Mehdi Houzirane : Donnarumma 5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5 (c), Danilo 6 – Hakimi 5, Vitinha 5,5, Verratti 5, Bernat 7 – Sarabia 4, Mbappé 7, Neymar 7



Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Ramos 5,5, Marquinhos 5 (c), Danilo 6 – Hakimi 5, Vitinha 5,5, Verratti 5, Bernat 6- Sarabia 4, Mbappé 7, Neymar 7



Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 5 – Ramos 5,5 Marquinhos (c) 7 Danilo 6 – Hakimi 5,5 Vitinha 6 Verratti 5,5, Bernat 6 – Sarabia 4,5 , Mbappé 6,5 Neymar 6,5



Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5 – Ramos 5, Marquinhos 5 (c), Danilo 6.5 – Hakimi 5, Vitinha 5.5, Verratti 5, Bernat 6 – Sarabia 3, Mbappé 6.5, Neymar 6