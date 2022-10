Hugo Ekitike a joué ses premières minutes en Ligue des Champions ce soir lors du match nul entre le PSG et le Benfica (1-1). À l’issue de la rencontre, le jeune attaquant (20 ans) est revenu sur ce nouveau match nul, le troisième de suite, qui ne permet pas à son équipe de valider sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

« On est quand même tombé sur une belle équipe de Benfica, accrocheuse et déterminée. Ce sont toujours des matches compliqués à jouer, souligne le numéro 44 du PSG pour RMC Sport. On ne peut pas se satisfaire de ce que l’on a fait aujourd’hui mais on a limité la casse avec ce match nul. On va se concentrer sur le prochain match qui arrive vite pour se qualifier. Jouer en Ligue des Champions ? C’est quelque chose de magique. La Ligue des Champions, la saison dernière je la regardais à la télévision. Y participer et avoir ses premières minutes c’est quelque chose de magnifique. Maintenant, je ne suis pas venu pour faire de la représentation mais pour apporter ma touche. Il faut que je continue comme ça pour jouer les prochains matches. Le PSG cherche un numéro 9, ça peut-être vous ? Je suis venu ici dans un projet sur plusieurs années où je dois progresser. Je pense que je suis dans le club parfait pour ça. Et il faut que je devienne ce numéro 9. Mbappé malheureux ? Pas du tout. Moi qui parle souvent avec lui, je sais qu’il est heureux d’être au club. Il travaille tous les jours comme tous les autres joueurs pour être performant et le meilleur. Un duo avec lui ? Ça serait pas mal du tout.«