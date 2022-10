LDC – Le PSG et Benfica se partagent de nouveau les points

Le PSG et le SL Benfica s’affrontaient ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1) au Parc des Princes dans une rencontre important en vue d’une qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions.

Malgré les nouveaux rebondissements sur l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG devait assurer l’essentiel ce mardi au Parc des Princes face au SL Benfica, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. En effet, en cas de victoire, le club de la capitale pouvait déjà se qualifier pour la suite de la compétition suite à la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du Maccabi Haïfa (0-2). Une situation similaire pour le club portugais. Pour ce match, Christophe Galtier avait conservé son 3-4-3 avec la titularisation de Pablo Sarabia pour compenser l’absence de Lionel Messi.

Dans une première période sérieuse, le PSG a concédé la première frappe du match. Au sein d’une défense statique, Rafa Silva est bien servi à l’entrée de la surface, mais sa frappe n’est pas cadrée (17′). Mais peu à peu, les Rouge & Bleu ont pris la possession du ballon en exerçant un pressing haut sur le terrain. Après une première frappe timide de Pablo Sarabia (34′), le PSG a obtenu un penalty. Bien servi par Marco Verratti, Juan Bernat se fait percuter par le jeune Antonio Silva (18 ans) et concède un penalty logique. Une offrande transformée par Kylian Mbappé (1-0, 39′) qui devient au passage le meilleur buteur du PSG en Coupe d’Europe (31 buts devant Edinson Cavani). Sans être inquiétés, les champions de France en titre regagnent les vestiaires avec ce court avantage (1-0).

En seconde période, les joueurs du PSG ont repris sur un rythme de sénateur. Mis à part une frappe de Kylian Mbappé qui a frôlé le poteau de Odysséas Vlachodimos (52′), le club de la capitale n’a pas montré grand chose. Et le Benfica Lisbonne a profité de ce faux rythme pour égaliser. Suite à une faute de Marco Verratti dans la surface, Joao Mario a égalisé sur penalty pour sa formation (1-1, 61′). Sans génie, les Rouge & Bleu n’ont pas montré grand chose mis à part un but refusé logiquement à Kylian Mbappé pour une position de hors-jeu (86′). Comme lors du match aller, les deux équipes se quittent sur un score de parité (1-1) et ne profitent pas du mauvais résultat de la Juventus Turin pour assurer la qualification dès ce soir. Pour son prochain match, le PSG affronte l’Olympique de Marseille dimanche en conclusion de la 11e journée de Ligue 1.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG et Mbappé. Bon match à tous !!!

1′ Première pression de deux joueurs du Benfica pour empêcher la relance de Ramos

3′ Comme lors du match aller, le SLB exerce un pressing haut sur le terrain, pour l’instant sans danger pour les Parisiens

4′ Excellente sortie de balle de Vitinha face à la pression adverse

6′ Quelques imprécisions dans les passes parisiennes

7′ Première grosse accélération de Mbappé sur le côté gauche. Le Français obtient un corner

13′ Coup de genou involontaire donné par Bah dans le bas du dos de Neymar

15′ Pas d’occasion lors de ces 15 premières minutes de match

16′ Grosse semelle de G.Ramos sur le bout du pied de Danilo

17′ Première frappe de Benfica, mais la tentative de Rafa Silva n’est pas cadrée dans une défense parisienne statique

18′ Le PSG a eu chaud. Sur une nouvelle offensive du Benfica, la défense parisienne est en danger. Sur un centre, Hakimi touche le ballon de la main dans la surface et l’arbitre siffle un penalty… mais Joao Mario était en position de hors-jeu juste avant.

21′ Carton jaune pour Otamendi. Après un une-deux entre Neymar et Mbappé, l’Argentin a volontairement coupé l’action du Français qui filait au but.

22′ Le coup franc de Neymar ne donne rien

25′ Bonne défense de Kylian Mbappé face à Joao Mario

26′ Marquinhos anticipe bien une passe par dessus la défense de Joao Mario. Depuis le début du match, le capitaine du PSG évolue plus haut et s’intègre par moment dans l’entrejeu

28′ En tentant un retourné dans la surface, Sarabia touche le visage de Grimaldo, sonné et soigné sur le terrain. Carton jaune pour l’Espagnol

34′ Première frappe cadrée du match pour le PSG. Servi par Mbappé, Neymar contrôle dans la surface et sert Sarabia, mais l’Espagnol ne met pas assez de puissance dans sa frappe pour tromper Vlachodimos

35′ Depuis quelques minutes, le PSG exerce une grosse pression sur le SL Benfica qui n’arrive plus à sortir le ballon. Gros temps fort des Rouge & Bleu

37′ PENALTY POUR LE PSG. Servi par Verratti, Bernat se présente dans la surface et se fait percuter par Antonio Silva.

39′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Mbappé se charge du penalty et trompe à contre-pied Vlachodimos. Le PSG a profité de son temps fort pour prendre l’avantage. Le Français devient le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe avec 31 buts, devant Edinson Cavani

40′ Avec ce résultat actuel, le PSG est pour l’instant qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions

42 ‘Carton jaune pour Joao Mario après une faute sur Verratti

43′ Belle intervention de Verratti dans la surface qui coupe une occasion du Benfica

44′ Magnifique sombrero de Neymar sur Florentino Luis. Le Parc apprécie

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+1 Bien sevi par Neymar, Mbappé, dans un angle fermé, tente sa chance mais Vlachodimos se couche bien et capte le ballon

45’+3 Nouveau carton jaune pour les Portugais. Florentino Luis est sanctionné après une faute sur Sarabia

45’+3 Profitant de son léger temps fort dans cette première période, le PSG a obtenu un penalty transformé par Mbappé (1-0). Avec ce but, les Rouge & Bleu sont pour le moment qualifiés pour les 8es de finale de Ligue des champions.

45′ La seconde période débute

50′ Sur un excellent service au second poteau de Rafa Silva, Aursnes manque sa reprise

52′ Bien servi par Hakimi sur le côté gauche, Mbappé fixe Antonio Silva et enroule sa frappe, mais ça frôle le poteau du portier de Benfica

54′ Sur un centre, Gonçalo Ramos passe devant Ramos et Marquinhos, mais sa tête n’est pas cadrée. Le SLB pousse depuis la reprise

60′ VAR en cours pour une potentielle faute de Verratti sur Rafa Silva dans la surface

60′ Penalty logique pour le Benfica après la semelle involontaire de Verratti. L’Italien prend un carton jaune et sera suspendu pour le prochain match face au Maccabi Haïfa

61′ Egalisation du Benfica (1-1). Joao Mario se charge du penalty et prend à contre-pied Donnarumma

65′ Grosse accélération de Mbappé sur son côté gauche qui dépose toute la défense, mais Florentino Luis revient bien

69′ Carton jaune pour Enzo Fernandez après un tacle en retardement sur Neymar

70′ Neymar reste au sol mais garde sa place sur le terrain. Ekitike se prépare pour rentrer

73′ Décevant, Sarabia cède sa place à Ekitike

76′ Choc tête contre tête entre Ramos et Gilberto sur un corner pour le PSG

77′ Triple changement pour le Benfica. Gonçalo Ramos, Rafa Silva et Florentino Luis cèdent leur place à Pinho, Draxler et Gonçalves

80′ Sur une transition rapide, Draxler se retrouve dans la surface mais n’arrive pas à se mettre en position de tir. Marquinhos reste vigilant

83′ Grosse faute de Gilberto sur la cheville de Mbappé qui avait pris le meilleur dans le couloir gauche. Carton jaune pour le Brésilien. Le numéro 7 se relève difficilement

85′ Bernat et Vitinha cèdent leur place à Mukiele et Fabian Ruiz

86′ DOMMAGE. Mbappé est signalé hors-jeu après avoir marqué un but sur une reprise acrobatique

90′ Mbappé sort grimaçant et est remplacé par Carlos Soler

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+1 Faute intéressante obtenue par Neymar à quelques mètres du but. Mais cela ne donne rien

90’+4 Comme lors du match aller, le PSG et le Benfica se quittent sur un match nul (1-1). Le club parisien n’assure donc pas sa qualification dès ce soir. Pour leur prochain match en C1, les Rouge & Bleu accueilleront le Maccabi Haïfa.

Feuille de match PSG / Benfica

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre : Michael Oliver – VAR : Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski – Buts : Mbappé (39’s.p), Joao Mario (61’sp) Cartons : Otamendi (21′), Sarabia (29′), Joao Mario (42′), Florentino Luis (45’+3), E.Fernandez (69′), Gilberto (83′)