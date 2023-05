Dans un entretien accordé à France Football, le milieu de terrain portugais Bernardo Silva est revenu en grande largeur sur sa carrière, la course actuelle pour le Ballon d’Or et son futur également.

Taulier du collectif de Manchester City et adulé par Pep Guardiola, Bernardo Silva est un joueur de football comme on en fabrique peu. Formidable technicien, l’ancien joueur de l’AS Monaco est un coéquipier modèle, qui semble aussi sympathique dans la vie que dans un vestiaire. Il a répondu aux questions de France Football avec beaucoup d’enthousiasme. L’occasion d’évoquer ses années monégasques avec Mbappé où ils remportent notamment le titre au profit du Paris Saint-Germain en 2016, mais aussi le niveau de la Ligue 1 :

« Je garde un souvenir magnifique de la Ligue 1. Le titre avec Monaco en 2017 est l’un des souvenirs les plus forts de ma carrière. C’était fou. Au début, on n’y croyait pas. En janvier, on était deuxièmes derrière le PSG. Nice était là aussi. On se disait : Putain, c’est super, on va lutter pour la Ligue des champions ! Ensuite, on est passés premiers et on se disait : On peut le faire ? Non, quand même pas. Le PSG, c’est costaud. Après, c’était : Mais putain, on est toujours premiers ! On va vraiment le faire ! Et on a gagné. C’était magnifique. J’ai beaucoup de bons souvenirs de mon passage en Ligue 1.

Les gens qui ne comprennent pas le foot et ne savent rien ont cette habitude de dire que la Ligue 1, sauf le PSG, est nulle. Ce n’est pas vrai. La L1 est un Championnat compétitif. Bien sûr que le PSG, avec l’argent et les joueurs qu’il a, va gagner beaucoup plus que les autres. Mais tu regardes Lyon, Monaco, Lille, Nice, Marseille, ce sont de bonnes équipes, avec plein de jeunes très bons. Je trouve d’ailleurs que c’était plus difficile de jouer en France qu’en Angleterre. C’est plus physique. Peut-être aussi parce qu’on a toujours la possession avec City. On garde la balle, on domine. Mais à Monaco, on n’avait pas ça. T’avais plus de matches serrés, plus physiques. C’était même difficile pour moi au début. Il a fallu m’habituer.«

Après avoir décrit dans les colonnes de France Football, ce que représentait le Ballon d’Or pour lui, il a donné ses prédictions pour les favoris dans la course au trophée individuel le plus prestigieux du ballon rond.

Jusqu’à maintenant, il faut dire Messi, parce qu’il a gagné la Coupe du Monde. Après, si City gagne la Ligue des Champions, tu peux aussi dire Haaland. Si c’est le Real Madrid qui gagne, tu peux dire Vinicius Jr, il vient de faire une saison incroyable. Il faut attendre la fin de saison, voir qui remporte la Ligue des Champions et le championnat. Si Haaland gagne, on peut le mettre dans la discussion. C’est très ouvert entre trois, quatre joueurs. Par exemple, Kylian il a perdu la finale de la Coupe du Monde, il va être au top, mais il ne va pas gagner cette année, parce que Messi a remporté la Coupe du Monde. Kylian a perdu la Ligue des Champions, aussi. Mais entre Messi et le mec qui gagne la Ligue des Champions, tu as trois-quatre joueurs qui peuvent gagner le Ballon d’Or.

En fin d’entretien, le portugais a rapidement répondu aux questions sur son avenir. Si certaines rumeurs l’envoient au PSG ou au FC Barcelone, lui ne laisse planer aucun doute.

Franchement, aujourd’hui, je ne pense qu’à City. On a un Championnat, une Coupe d’Angleterre et une Ligue des champions à aller chercher.

Si Bernardo Silva reste concentré sur sa fin de saison, Luis Campos ne ferait en tout cas pas une mauvaise opération en sondant son compatriote cet été, qu’il a connu à Monaco, pour renforcer le milieu de terrain parisien.

