Bernardo Silva, priorité du PSG pour le mercato d’été

Cet été, le PSG devra se montrer actif sur le marché des transferts afin d’améliorer qualitativement l’effectif actuel. Et pour cela Luis Campos travaillerait sur une piste bien connue en France : Bernardo Silva.

L’été 2023 du PSG s’annonce mouvementé. En plus de gérer les fins de contrat (Lionel Messi et Sergio Ramos) et les retours de prêt, le conseiller sportif, Luis Campos, aura également pour objectif d’améliorer l’effectif parisien. Et pour cela, le dirigeant portugais a un nom bien précis en tête : Bernardo Silva. Déjà intéressé l’été dernier, le club de la capitale devrait revenir à la charge dans ce dossier. Le board des Rouge & Bleu en ferait même l’une de ses priorités du mercato estival 2023, d’après les informations de Relevo.

Manchester City se montrera moins gourmand

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City, le Portugais de 28 ans aimerait vivre une nouvelle expérience, également dans sa vie privée. Et après six années passées en Premier League, l’ancien Monégasque est ouvert à un départ. Parmi ses préférences, le milieu offensif aimerait rejoindre l’Espagne. Cependant, son compatriote, Luis Campos, ferait de l’international portugais « la cible numéro un pour renforcer le milieu de terrain du club français », rapporte le journaliste Matteo Moretto. Et selon Relevo, en août dernier, le PSG avait même formulé une offre à hauteur de 70M€. Une proposition refusée par les Skyblues qui en attendaient 90M€. Mais cet été, le club anglais devrait revoir ses exigences à la baisse. « Et le PSG sera prêt à se battre contre ses rivaux en remportant la compétition. » Aux yeux de Luis Campos, le profil de Bernardo Silva « élèvera de manière impressionnante le niveau de l’équipe. » De son côté, le FC Barcelone est également intéressé par le Portugais mais ses difficultés financières actuelles ne permettent pas de répondre favorablement à un transfert et au salaire du joueur.