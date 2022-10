Ce mercredi, le PSG disputera son dernier match de Ligue des champions face à la Juventus Turin. Et les Rouge & Bleu auront pour objectif de terminer en tête de leur groupe. Pour cela, Christophe Galtier pourrait compter sur un groupe quasiment au complet.

Une nouvelle semaine importante arrive pour le PSG. Dès ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), les Rouge & Bleu affronteront la Juventus Turin – à l’Allianz Stadium – pour l’ultime journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Premier à égalité avec le SL Benfica (11 pts), qui affrontera de son côté le Maccabi Haïfa, le club parisien aura à coeur de terminer en tête. À cette occasion, Christophe Galtier sera privé d’un élément majeur, Neymar Jr, en raison d’une suspension. Mais il pourrait compter sur un retour important.

Danilo encore trop juste pour débuter une rencontre

Blessé depuis le 16 octobre lors du Classico face à l’Olympique de Marseille, Danilo Pereira souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a éloigné des terrains pendant deux semaines. Il a notamment manqué les rencontres face à l’AC Ajaccio (3-0), le Maccabi Haïfa (7-2) et Troyes (4-3). Et comme attendu, l’international portugais a fait son retour à l’entraînement collectif au Camp des Loges. Le joueur de 31 ans a partagé son retour aux séances collectives avec ses coéquipiers via son compte Instagram (voir ci-dessous). Une bonne nouvelle pour le joueur et le coach parisien. Mais, l’ancien capitaine du FC Porto devrait être trop juste pour cette rencontre, comme l’a indiqué L’Equipe dans son édition du jour.

Lors de la longue absence de Presnel Kimpembe, Danilo Pereira avait parfaitement dépanné au poste de défenseur central, livrant à plusieurs reprises des prestations très solides. Son probable retour pour les derniers matches face au FC Lorient (6 novembre) et l’AJ Auxerre (13 novembre) devrait lui redonner du rythme avant la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre) qu’il disputera avec le Portugal.