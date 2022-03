Le PSG n’a pas livré sa meilleure prestation de la saison mais s’est facilement imposé contre Bordeaux ce dimanche après-midi (3-0) au Parc des Princes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Au micro de Prime Video, Presnel Kimpembe est revenu sur cette rencontre post-élimination contre le Real Madrid et l‘atmosphère pesante dans l’antre parisienne.

« Forcément, on les entend quand même. On est focus dans notre match mais comme je l’ai dit, on comprend leur déception, leur haine et leurs cris. Maintenant, on est professionnels, il faut savoir rester focus. Il faut relever la tête et avancer pour remporter cette Ligue 1. Les sifflets contre Messi et Neymar ? On est tous fautifs, il n’y en a pas un plus que l’autre. On est une équipe, on est tous ensemble. Quand cela sent bon comme quand ça ne sent pas bon. Maintenant, c’est le moment de montrer du caractère et que l’on est une équipe. Il faut rester soudé et fort tous ensemble même si c’est très dur. Malheureusement ça arrive souvent. C’est le moment de relever la tête, montrer que l’on est forts et des compétiteurs.«