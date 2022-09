Le PSG reçoit demain après-midi (17 heures, Prime Video) – au Parc des Princes – le Stade Brestois dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier se présente en conférence de presse. Ce vendredi après-midi, le coach parisien a répondu aux questions des journalistes. Extraits choisis.

Les heures après la victoire contre la Juve (PSG TV)

« On savoure quelques heures, les joueurs ont dû l’apprécier parce qu’ils ont eu une journée de repos après le match. On a savouré quelques heures avant d’analyser ce qui a bien été fait contre la Juventus et un peu moins bien fait et vite se projeter sur notre match de championnat.«

Les points forts de Brest (PSG TV)

« On doit imposer notre jeu mais les joueurs doivent avoir des informations sur l’adversaire. Ils ont marqué trois buts de l’extérieur de la surface et quatre sur coups de pied arrêtés, leur point fort, surtout sur les seconds ballons. »

La préparation mentale

« J’ai collaboré avec Pierre (Gautier) sur la préparation mentale sur un plan personnel, puis pour trouver les moyens d’avoir des échanges avec les joueurs. »

Pas de turn-over chez les gardiens

« Turnover à ce poste-là, non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur. On oublie souvent que Gigio est un jeune gardien. On a relevé une mauvaise appréciation sur un corner mais aussi les deux arrêts décisifs. On en a parlé avec lui. J’aime les gardiens avec beaucoup de présence dans le domaine aérien. Il a le physique, la technique, le jump et je ne veux pas que cette erreur d’appréciation le freine dans ce que je veux voir de lui. Il n’y aura pas de turnover au poste de gardien.«

Un peu de changement dans le 11 pour Brest

« Des joueurs manquent de repères comme Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Ce ne sera pas le même onze de départ que face à la Juventus, que ce sera le cas à Haifa. Il faut injecter de la fraîcheur pour maintenir tout le monde concerné et l’équipe performante.«

La relation Mbappé-Neymar

« La relation entre Ney et Kylian est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices et les échauffements. Il y a eu cette situation de match. Je pense que Kylian en a parlé avec Ney. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans l’action: l’accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Ney. Il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu’il fera des passes décisives à Ney. Je n’ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu.«

Pas de MNM sur le banc

« Est-il envisageable que Messi, Neymar et Mbappé soit au repos à Brest? « Non. L’un des trois? C’est possible. Il n’y aura pas de turn-over en défense.«

Comment intégrer des nouveaux joueurs dans le XI ?

« Je ne dis pas « remplaçant » mais « entrant ». Dans un effectif de haut niveau avec une concurrence très élevée, les joueurs savent qu’ils vont jouer des matches. Avec mon staff, il faut voir à quel moment on peut intégrer quatre ou cinq joueurs au coup d’envoi. J’ai vu que mon confrère de Marseille avait intégré sept nouveaux joueurs contre Marseille, ça me parait beaucoup mais il est arrivé à le faire.«

Un deuxième système dans les pensées

« Il y a un deuxième système. Ayant revu le match plus qu’une fois de Champions League. À partir du moment où on n’a pas marqué entre la 48e et la 52e minute, nous n’avons pas concédé énormément d’occasions mais nous avons eu encore des situations. La défense est énergivore mais ce n’est pas dû qu’à la défense à trois mais peut-être qu’il aurait fallu intégrer de la fraîcheur plus tôt.«

Le mercato d’hiver

« Je ne pense pas encore au mercato hivernal mais si je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent. Le départ de Mauro Icardi ? Il est important que des joueurs sur lesquels je ne comptais pas aient pu trouver un club pour avoir du temps de jeu. Beaucoup sont prêtés et sont susceptibles de revenir l’été prochain. C’est mieux s’ils le font avec du temps de jeu.«

L’Etat de forme de Carlos Soler et Fabian Ruiz

« Ils sont déjà heureux d’être là. Ils avaient le souhait de revenir nous rejoindre depuis un certain temps. Carlos Soler a du rythme, il fait une préparation normale, il a disputé son dernier match avec Valence il y a dix jours. Il a simplement à découvrir ses partenaires et ce que je vais lui demander sur le terrain. Mais comme c’est un joueur de haut niveau, très intelligent, ça va vite le faire. Fabian, lui, a eu une préparation contrariée puisqu’il a très peu joué. On pensait qu’il allait nous rejoindre plus rapidement et les dernières semaines, il avait souhaité de ne pas démarrer le championnat avec son ancien club et de ce fait-là, il s’est entraîné à part pendant 15-20 jours donc il a un peu de retard au niveau du rythme. Il travaille un peu plus que les autres en séance. Ils sont susceptibles et disponibles pour démarrer le match.«