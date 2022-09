Le PSG reçoit Brest ce samedi au Parc des Princes (17 heures, Prime Video) dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Pour cette nouvelle rencontre de championnat, et dans le but d’étendre son son invincibilité, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Le club de la capitale a communiqué la liste des 21 joueurs convoqués pour ce match et seul l’international portugais, Renato Sanches, manque à l’appel. En effet, l’anciens lillois souffre d’une lésion aux adducteurs droits et sera absent au moins 10 jours.

Warren Zaire-Emery pour le remplacer

C’est le retour des soucis pour le milieu de 25 ans, après ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu (1 but inscrit), le joueur va devoir faire un détour par la case infirmerie. Renato Sanches, entré en jeu quelques minutes face à la Juventus, restera donc en soins aux Camp des Loges et devrait manquer les deux prochaines rencontres du Paris Saint-Germain en Ligue 1 (Brest et Lyon) en plus de ne pas s’envoler pour Haïfa en Ligue des Champions. À noter que c’est le jeune Warren Zaire-Emery qui le remplace dans le groupe qui est convoqué pour affronter le club breton.

Le groupe de PSG :

Donnarumma, Navas, Rico Défenseurs : Ramos, Kimpembe, Hakimi, Mendes Marquinhos, Bernat, Danilo, Mukiele

Ramos, Kimpembe, Hakimi, Mendes Marquinhos, Bernat, Danilo, Mukiele Milieux : Vitinha, Verratti, Ruiz, Soler, Zaire-Emery

Vitinha, Verratti, Ruiz, Soler, Zaire-Emery Attaquants : Mbappé, Sarabia, Messi, Neymar, Ekitike

