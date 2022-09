Avant la victoire de l’équipe première face à la Juventus Turin ce mardi soir (2-1), les U19 du PSG affrontaient également les jeunes du club italien pour la 1ère journée de Youth League. Et pour cette nouvelle édition, les joueurs de Zoumana Camara ont offert un festival avec une victoire 5-3. Après une première période aboutie sur le plan offensif, les Titis ont montré quelques difficultés défensives au retour des vestiaires. Après cette rencontre, le coach des U19 a évoqué cette fragilité défensive lors du second acte. Il est également revenu sur les performances d’Ethan Mbappé et Warren Zaïre-Emery, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Que retient-il de ce match, les 5 buts inscrits ou les 3 buts encaissés ?

« Bien sûr, en tant que technicien, on est obligé d’être agacé par cette deuxième mi-temps et ces deux buts encaissés mais j’ai une équipe jeune, plus jeune que l’année dernière. Je n’ai pas de marge de manoeuvre. J’ai des joueurs qui évoluaient en U17 la saison passée, je n’ai pas d’attaquants 2004 donc je dois m’adapter avec ce que j’ai. J’ai de la qualité mais c’est un groupe jeune, inexpérimenté. Il faut l’accepter. Je préfère garder le positif : la qualité, et cette capacité à travailler ensemble. »

Warren Zaïre-Emery peut-il encore apprendre des choses en U19 ?

« On peut toujours apprendre. C’est un garçon à l’écoute, sérieux, qui a du talent. Il a tout. Il a tout pour réussir. Il prend ses matches avec beaucoup de plaisir, il se donne à fond. Il y a toujours des choses à apprendre. »

L’évolution d’Ethan Mbappé, frère de Kylian

« C’est un joueur normalement U17, il a été surclassé comme Etienne Michut. C’est un garçon qui donne satisfaction dans l’état d’esprit. On peut parfois dire qu’il y a une grosse pression sur lui. Le fait d’être le frère de… Il est travailleur, discret. Il me donne satisfaction depuis le début. Il a fait une entrée intéressante aujourd’hui. »

Des objectifs fixés en Youth League ?

« Non, non, la saison dernière on ne m’en a pas fixé, cette saison non plus. Le club me donne la chance de développer les joueurs et ne me donne aucune obligation. Peut-être que si j’avais pris 5-3, on m’aurait appelé pour me dire : ‘il faut gagner des matches’ (rires). »