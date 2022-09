Depuis l’intronisation officielle de Christophe Galiter et la nouvelle direction sportive, le PSG a clairement affiché son ambition de réduire son effectif. Aujourd’hui, on peut parler d’une mission accomplie, tant le « groupe 2 » n’existe plus au Camp des Loges. Cependant, dans l’autre sens, il fallait se renforcer afin d’être le plus compétitif possible, et pouvoir impliquer le plus de joueurs au cours de la saison pour faire face aux marathons qui se dresseront face au PSG dans les prochains mois, à commencer par celui de ce mois de septembre.

En effet, depuis le début du mois, le Paris Saint-Germain a entamé son premier marathon de la saison 2022-2023, si particulière, avec notamment la Coupe du Monde 2022 qui prendra place en plein hiver à cheval entre le mois de novembre et décembre. Pour les prochains jours, les hommes de Christophe Galtier disputeront trois rencontres en seulement huit jours, et ce, avant la première trêve internationale de la saison. Le premier des trois sera la réception de Brest (10/09) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats, avant d’enchaîner avec le déplacement à Haïfa (14/09) en phase de poule de Ligue des Champions, et, de retrouver la championnat avec la rencontre au Groupama Stadium (18/09) face à l’Olympique Lyonnais.

« Il faut injecter de la fraîcheur pour maintenir tout le monde concerné et l’équipe performante »

Face à cette multiplication des matchs, il serait judicieux pour Christophe Galtier et le PSG de pouvoir faire participer les joueurs qui n’ont pas encore bénéficié d’un important temps de jeu. Conscient de la situation, le technicien français était aujourd’hui en conférence de presse en amont de la réception de Brest et a évoqué le sujet : « Des joueurs manquent de repères comme Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Ce ne sera pas le même onze de départ que face à la Juventus, que ce sera le cas à Haïfa. Il faut injecter de la fraîcheur pour maintenir tout le monde concerné et l’équipe performante« . C’est en ce sens que les deux espagnols et recrues estivale du PSG, pourraient bénéficier d’un temps de jeu conséquent dès ce week-end. En effet, rare indéboulonnable de l’effectif, Marco Verratti pourrait voir là l’occasion de souffler. Par ailleurs, les dernières nouvelles du point médicale concernant Renato Sanches, élément au milieu de terrain, laissent penser que le Portugais sera absent un moment. L’occasion semble la bonne pour intégrer Carlos Soler et Fabian Ruiz au collectif. A noter que l’ancien de Valence peut également prendre une place plus haut sur le terrain, en position de meneur de jeu.

Dans l’entrejeu, le titi parisien, Warren Zaïre-Emery, pourrait également avoir sa carte à jouer. On peut facilement imaginer qu’avec le manque de compétition et de rythme, les deux Espagnols ne joueront pas de match en intégralité de si tôt. En ce sens, le joueur de 16 ans pourrait surfer sur son match de Youth League cette semaine au cours duquel il a su impressionner son monde avec les U19, contre la Juventus Turin (victoire 5-3), et profiter de sa forme afin de convaincre Christophe Galtier de lui donner du temps de jeu.

Une place à se faire en attaque ?

Dans sa conférence de presse d’avant-match du jour, Christophe Galtier s’est exprimé sur un turnover qui pourrait concerner le front de l’attaque : « Est-il envisageable que Messi, Neymar et Mbappé soit au repos à Brest ? « Non. L’un des trois ? C’est possible« . De son côté, Hugo Ekitike espère profiter de cette multiplication de matchs afin de participer davantage aux rencontres de l’équipe. En effet, l’attaquant de 20 ans a joué pour le moment quatre rencontres et seulement 54 petites minutes de jeu à son actif. Celui qui ronge son frein sur le banc Rouge & Bleu, a disputé la saison dernière avec le Stade de Reims 27 matchs toutes compétitions confondues. C’est donc une situation inédite qui se présente face à lui sous les cieux parisiens, mais Hugo Ekitike savait à quoi s’attendre en rejoignant le club de la capitale : « Forcément on veut toujours commencer les matches mais je sais où je suis. J’apprends à devenir un joueur d’un grand club« , a-t-il déclaré en zone mixte le 3 septembre dernier après la victoire (0-3) face au FC Nantes. Malgré cela, le numéro 44 parisien peut espérer jouer davantage en ce mois de septembre, tant les trois attaquants titulaires risquent de faire les frais du turnover instauré par Christophe Galtier.

Quid de Keylor Navas ?

Si le rôle de gardien de but numéro 2 du PSG a été confié à Keylor Navas de manière officielle par Christophe Galtier, le portier costaricien pourrait tout de même espérer jouer une partie en ce mois de septembre. En effet, si l’ancien du Real Madrid semble être irréprochable et professionnel aux entraînements, il devra bénéficier de temps de jeu afin de maintenir un certain rythme, et pouvoir assurer son rôle de numéro 2 convenablement au moment où le club aura besoin de ses services. L’idée n’est pas de mettre une pression supplémentaire à Gianluigi Donnarumma, mais d’offrir un minimum de temps de jeu nécessaire à un gardien de but numéro 2. Le moment le plus opportun pour cela semble être au cours de ce premier marathon de la saison 2022-2023 qui se présente en ce mois de septembre dans le calendrier du Paris Saint-Germain.