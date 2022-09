Le Paris Saint-Germain a entamé un marathon depuis le début du mois qui s’étendra jusqu’au 18 septembre, date du dernier match des Rouge & Bleu avant la très internationale. Il reste aux hommes de Christophe Galtier à disputer la rencontre face à Brest, celle de C1 à Haïfa et enfin le déplacement au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais. Après cette série de trois matchs en huit jours, les joueurs du PSG s’envoleront pour rejoindre leur sélection respective. En ce sens, Neymar et Marquinhos rejoindront le Brésil. Les deux joueurs sont convoqués par leur sélectionneur Tite afin d’affronter le Ghana le 23 septembre au Havre, et la Tunisie quatre jours plus tard. A noter que les Brésiliens du PSG joueront leur match face aux Aigles de Carthage dans leur stade, au Parc des Princes, à guichets fermés le 27 septembre prochain. La liste a été dévoilée par ESPN Brasil.

Liste complète du Brésil

Alisson, Ederson, Weverton – Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao, Bremer, Ibanez, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles – Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro – Raphinha, Antony, Roberto Firmino, Rodrygo, Vinicius Jr, Richarlison, Pedro, Matheus Cunha, Neymar.