Le PSG espère encore se renforcer avec trois éléments supplémentaires d’ici la fin du mercato. L’idée est d’enregistrer une recrue à chaque ligne. En ce qui concerne le milieu de terrain, le club de la capitale semble avoir jeter son dévolue sur Fabian Ruiz. Cependant, le dossier tarde à se finaliser, et l’idée de trouver une alternative a germée dans l’esprit de Luis Campos. C’est en ce sens que le dirigeant portugais a contacté l’agent de Carlos Soler. L’Espagnol de Valence est présenté comme « une alternative à Fabian Ruiz » par Héctor Gomez, journaliste transpyrénéens pour l’émission radio Tribuna VCF. Le milieu de terrain de 25 ans évolue à Valence depuis 2016. Pour le moment, il fait l’objet de simples discussions entre Luis Campos et son agent, et aucune offre n’a été faite par le PSG.

