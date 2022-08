Un point sur les dossiers Fabian Ruiz et Keylor Navas

D’ici à la clôture du mercato estival, prévue le 1er septembre prochain, le PSG devrait continuer à être particulièrement actif. Trois recrues sont ainsi attendues par Christophe Galtier, en plus des quatre déjà conclues avec les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches et Nordi Mukiele. Et le joueur qui est actuellement le plus proche de rallier le club de la capitale n’est autre que Fabian Ruiz.

Un accord en approche ?

Le milieu de terrain ibère se trouve en fin de contrat dans moins d’un an avec le Napoli. Une situation contractuelle qui devrait permettre au PSG de le recruter pour une somme moindre. Estimé à près de 55 millions d’euros à l’origine, les deux clubs pourraient s’entendre sur une indemnité avoisinant les 25 millions d’euros. Une somme confirmée ce jour par Santi Aouna. En effet, si les Napolitains espéraient environ 30 millions d’euros à l’entame des pourparlers, le journaliste de Foot Mercato nous indique qu’ils se seraient finalement résignés à vendre leur gaucher pour 25 millions d’euros, bonus compris. En revanche, pour que ce deal soit effectif, l’écurie transalpine attendrait, de son côté, un geste du PSG concernant Keylor Navas.

En effet, Naples aimerait se faire prêter le portier costaricien, mais les émoluments de ce dernier resteraient trop élevés pour ses finances. En ce sens, un geste des Rouge et Bleu serait donc espéré pour la prise en charge du salaire de l’ancien merengue. Enfin, de son côté, Fabrizio Romano évoque également le cas Fabian Ruiz. Le journaliste explique que celui-ci s’est bien mis d’accord avec le club de la capitale sur les bases d’un contrat de cinq saisons. Il attendrait désormais la conclusion des négociations entre les deux clubs pour s’envoler direction Paris. Toujours selon cette source, les discussions se poursuivent en parallèle pour Keylor Navas.

Au vu de la tendance des derniers échos depuis plusieurs jours sur ces deux dossiers, il y a fort à parier qu’un épilogue positif ne tardera pas à tomber…