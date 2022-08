Antero Henrique, seul contre tous au PSG (Le Parisien)

Au PSG, tout semble beau en apparence en ce début de saison. Mais tout ne peut pas être tout rose sous les cieux parisiens. En effet, selon les derniers échos de nos confrères du Parisien, il existe des zones d’ombre dans ce tableau que dresse le club de la capitale depuis plusieurs semaines. Cependant, ces zones d’ombres naissent en coulisse, notamment au sein de la nouvelle direction sportive.

Antero Henrique et Luis Campos dos à dos

Si l’harmonie entre l’entraîneur et le directeur sportif a souvent manquée au PSG, aujourd’hui Luis Campos et Christophe Galtier travaillent main dans la main. Cependant, la discorde existe entre le portugais et Antero Henrique. Ce dernier est en charge des négociations pour le club, dans le sens des départs comme des arrivées. C’est en ce sens que le directeur sportif lui a délégué les négociations dans les dossiers Paredes (Juventus Turin), Gueye (Everton), Navas (Naples) et Herrera (Athletic Bilbao). C’est là que la colère de Luis Campos à l’encontre d’Antero Henrique débute. Le premier reproche au deuxième de traîner dans la finalisation des différents dossiers. Une colère qui « a traversé les murs du Camp des Loges et de la Factory, le siège, où plus personne n’ignore le clash entre les deux hommes« , écrit Le Parisien. En plus de la colère de son directeur sportif, Antero Henrique attise l’incompréhension des joueurs concernés, qui avaient donné leur accord à Luis Campos.

Christophe Galtier en attend plus d’Antero Henrique

Premier homme concerné par le sportif, Christophe Galtier est lui aussi impacté par le manque de résultat d’Antero Henrique. En effet, le technicien français est dans l’attente de trois renforts supplémentaires pour ce mercato estival, mais ne voit rien venir. Pour cela, il faudra continuer de dégraisser, afin d’alléger la masse salariale avant d’enregistrer de nouvelles recrues. Par ailleurs, Antero Henrique agacerait également par son omniprésence. Le Parisien évoque Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG, qui voit son rôle au sein du club bridé par le Portugais. Ce dernier s’occupe des négociations, tâche qui était celle du dirigeants Français auparavant. Kylian Mbappé a également été étonné des mérites dont se vante Antero Henrique dans le dossier de sa prolongation de contrat.

Pour justifier ces difficultés à conclure les dossiers, Antero Henrique avance le fair-play financier qui plane toujours au-dessus de la tête du PSG. Le dirigeant lusitanien se réfugie également derrière le refus de prendre en charge le salaire des joueurs dans le cadre de prêts. De son côté, la direction Rouge & Bleu estime que « l’heure est à la finalisation concrète de ces départs« .