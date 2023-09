Le PSG démarre sa saison 2023/2024 tambours battants, notamment sur le plan offensif où les pourcentages de possessions de balle sont remarquables. Cependant, d’autres statistiques sont à mettre en avant afin d’illustrer ce collectif huilé offensivement.

Si les statistiques n’ont jamais été exhaustives au moment d’analyser une équipe ou un joueur, certaines d’entre elles sont tout de même parlantes sur le travail mis en place et l’apport d’un élément à un collectif. Aujourd’hui, malgré la pléthore de recrues sur le front de l’attaque, les automatismes commencent à voir le jour sur le plan offensif pour le Paris Saint-Germain. De plus, le résultat du travail de Luis Enrique pointe également le bout de son nez et le danger semble venir de partout pour les adversaires du PSG. En effet, @DTFootball_ a mis en exergue un chiffre parlant concernant trois joueurs parisiens : Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Le but étant de chiffre leur apport dans les entrées dans la surface de réparation adverse avec ou sans ballon. Le compte X (ancienne Twitter) a dressé un classement des joueurs de Ligue 1 Uber Eats qui font entrer leur équipe dans la surface de réparation adverse par la passe ou par la course.

Image : @DTFootball_

En ce sens, on constate que Kylian Mbappé est le deuxième joueur du championnat de France a pénétrer dans les surfaces adverses par la course (12 reprises) derrière Rayan Cherki (OL – 14 reprises). Dans ce classement, Ousmane Dembélé arrive à la cinquième marche (9 reprises). Entrer dans la surface peut donc se faire également par la passe. Dans ce domaine, Achraf Hakimi (14 reprises) représente le PSG dans ce classement en se positionnant quatrième derrière Romain Del Castillo (Brest – 23 reprises), Rayan Cherki (OL – 16 reprises) et Jonathan Clauss (OM – 16 reprises).

Toujours par le compte @DTFootball_, la précision est faite : « Par la passe : le joueur est hors surface et trouve un coéquipier au sein de la surface grâce à une passe […] Par la course : le joueur est hors surface et rentre à l’intérieur avec une course« .