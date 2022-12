Ultime match des phases de groupes pour le Maroc d’Achraf Hakimi dans cette Coupe du Monde 2022. Une rencontre qui verra les Lions de l’Atlas affronter le Canada. L’escouade de Walid Regragui devra décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale et espérer la première place du groupe F.

Le Maroc affronte le Canada ce mercredi 1er décembre (16 sur beIN Sports) dans le cadre de la dernière journée du groupe F. Sur le plan comptable, Achraf Hakimi et ses coéquipiers devront ne pas perdre afin d’assurer leur place en huitième de finale, et s’imposer s’ils souhaitent décrocher la première place de leur groupe devant la Croatie. Cette dernière affronte la Belgique dans le même temps, et compte le même nombre de points que le Maroc. Le goal-average aura donc son importance aujourd’hui. Face à un Canada qui n’a plus rien a joué dans ce Mondial au Qatar, Walid Regragui a aligné un onze qui s’apparente à une équipe type pour les Lions de l’Atlas. Le numéro 2 du PSG enchaîne avec sa troisième titularisation en autant de match dans cette Coupe du Monde 2022.

Les compositions de Canada / Maroc