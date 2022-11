Le Maroc d’Achraf Hakimi a créé la sensation en s’imposant (0-2) face à la Belgique, faisant ainsi un pas important pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022. L’abnégation, l’intensité et la rigueur sur le plan défensif sont à saluer du côté des Lions de l’Atlas.

Achraf Hakimi est un des joueurs du PSG engagés avec sa sélection dans cette Coupe du Monde 2022. Héroïques face à la Belgique, le latéral droit parisien et ses coéquipiers sont célébrés aux quatre coins du monde et salués par la presse locale. En effet nos confrères d’Al Mountakhab mettent l’accent sur la défense des hommes de Walid Regragui. Le sélectionneur marocain n’a pas encaissé le moindre but depuis qu’il a pris ses fonctions, en ayant dirigé cinq rencontres dont deux de Coupe du Monde. Un bilan qui lui a valu dans les colonnes du quotidien sportif marocain une comparaison osée avec Arrigo Sacchi. Cette défense, dont Achraf Hakimi occupe le flanc droit, est décrite au Maroc comme un bloc usant du système « catenaccio » tant les efforts sont faits les uns pour les autres et le verrou paraît jusque-là solide. En ce sens, les performances du numéro 2 du PSG dans un tel système et un tel collectif diffèrent amplement avec le visage affiché en Rouge & Bleu. Si la rigueur tactique imposée par Walid Regragui pourrait brider Achraf Hakimi, il n’en est rien. En effet, le joueur bénéficie justement d’un cadrage lui permettant de se projeter aux bons moments et ne pas s’user au court des rencontres. Il faut dire aussi que le Maroc n’est pas dans la même position de force dans cette Coupe du Monde 2022 que peut l’être le PSG face à ses adversaires. Cependant, il est intéressant de souligner les manières différentes pour Achraf Hakimi d’exprimer ses qualités avec le maillot du Maroc et celui du PSG.

Achraf Hakimi face à la Belgique

Titulaire à chaque rencontres dirigées par Walid Regragui, Hakimi montre avec les Lions de l’Atlas des qualités défensive qu’il peine à montrer avec le Paris Saint-Germain. Pour imager cela, on peut avancer les 7 duels remportés sur 8 disputés face à la Belgique ce dimanche. En 68 minutes de jeu, Achraf Hakimi n’a commis aucune faute face aux Diables Rouges. Une rencontre durant laquelle il a passé plus de temps dans son camp que dans le camp adverse. Un fait qui illustre parfaitement le bloc mis en place par Walid Regragui, mais aussi la gestion des offensives du latéral droit du PSG avec sa sélection.

Heatmap d’Achraf Hakimi (Image : Sofascore)

Achraf Hakimi et ses coéquipiers retrouveront le chemin de l’entraînement ce lundi à 16h30 (Heure FR), au lendemain d’une rencontre qui entre assurément dans l’histoire du football marocain. Dans la semaine, le Maroc devra finir le travail pour se qualifier en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022. Un match nul face au Canada (déjà éliminé) suffira aux Lions de l’Atlas pour s’extirper de son groupe F. La victoire sera obligatoire afin de prétendre à la première place, selon le résultat de l’autre rencontre du groupe : Belgique / Croatie.

Programme du Maroc