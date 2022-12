Pour cette ultime journée du groupe F, la Coupe du Monde 2022 nous offre un alléchant Croatie – Belgique et Canada – Maroc. Un groupe dans lequel tout reste à faire. En effet, il y aura de l’enjeu à l’Ahmad bin Ali Stadium d’Al Rayyan entre la Croatie et la Belgique, mais aussi à l’Al Thumama Stadium de Doha entre le Canada et le Maroc. En effet, Croates et Belges pourraient accéder aux huitièmes de finales en cas de victoire, et le Maroc s’extirpera de ce groupe F en cas de victoire ou match nul face aux Canadiens. Un match qui sera l’occasion pour Achraf Hakimi et ses coéquipiers de marquer l’histoire en emmenant le Maroc en huitième de finale pour la deuxième fois de son histoire après la Coupe du Monde 1986. Le numéro 2 du PSG enchaîne une troisième titularisation en autant de match dans ce Mondial au Qatar.

Les compositions de Croatie / Belgique

Le XI de la Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brozovic, Modric, Kovacic – Kramaric, Livaja, Perisic

Le XI de la Belgique : Courtois – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Meunier, Witsel, De Bruyne, Castagne – Trossard, Mertens, Carrasco.

Les compositions de Canada / Maroc