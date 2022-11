La Coupe du Monde n’a pas débuté de la meilleure des manières pour l’Argentine de Leo Messi. L’Albiceleste s’est inclinée pour son entrée en lice face à l’Arabie Saoudite sur le score de 2 buts à 1. Une première sensation dans ce Mondial 2022 à laquelle le numéro 30 du PSG a réagi à l’issue du match.

Malgré cette mauvaise entame de Coupe du Monde, le capitaine argentin, Leo Messi, a tenu à faire preuve d’optimisme dans la foulée de la rencontre : « Les gens doivent avoir confiance, ce groupe ne va pas les laisser tomber. C’est un coup dur pour tout le monde, pour les fans et pour nous qui ne nous attendions pas à commencer comme ça. On ne compte que sur nous-mêmes. Nous allons jouer les deux matchs, nous dépendons de nous-mêmes« , a-t-il déclaré au micro de TyC Sports. En effet, l’avenir de l’Argentine est désormais entre les mains des joueurs, avec la rencontre face au Mexique ce samedi 26 novembre à 20h comme prochain rendez-vous dans ce groupe C. La Pulga a poursuivi en s’exprimant sur l’unité dont devrai faire preuve le groupe de l’Argentine : « C’est un groupe qui se distingue par son unité et il est temps d’être plus uni que jamais, de montrer que nous sommes vraiment forts. Cela fait longtemps que ce groupe n’a pas vécu une telle situation. Pensons à ce qui nous attend et préparons-nous pour le Mexique« , a déclaré le joueur du Paris Saint-Germain.

Avec 10 hors-jeu au cours de la rencontre, l’Argentine a beaucoup manqué de tranchant dans les phases offensives et Messi en a conscience : « A partir de là, tout a été en montée. Nous n’avons pas trouvé le positionnement que nous faisons depuis longtemps, nous avons commencé à lancer des centres, en essayant de trouver une égalisation désespérée et nous n’avons pas réussi« . Enfin, l’attaquant du PSG a tout de même eu quelques mots pour la valeureuse équipe d’Arabie Saoudite : « Nous savions que c’est une équipe qui a de bons joueurs, qu’ils jouent bien, et défendent de cette façon. C’est pourquoi, dans les situations que nous avons eues, nous avons peut-être été trop vite« .