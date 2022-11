Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein au Qatar, Christophe Galtier a profité de cette trêve internationale afin de s’adresser aux supporters du PSG. Si le technicien français est actuellement au Moyen-Orient afin d’assister au Mondial, le message a été enregistré avant son départ.

Une chose est sure, l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG n’a pas été de tout repos pour le coach. En effet, l’ancien de l’OGC Nice a été longuement pointé du doigt, remis en question, et sujet à différents débats. Le technicien français en a conscience, tant il le souligne au moment de remercier les supporters Rouge & Bleu : « La première des choses que je vais dire : merci à vous. Merci de m’avoir accueilli comme vous m’avez accueilli, je le dis avec beaucoup de sincérité. Moi je n’ai jamais douté de l’accueil que j’allais avoir. Evidemment que les médias ont beaucoup exagéré« , a-t-il déclaré au micro de PSG TV.

Christophe Galtier a poursuivi son message aux supporters : « Je me donne à fond. Vous êtes derrière l’équipe, vous êtes derrière nous, vous êtes derrière moi et jusqu’au bout on travaillera sérieusement. Appréciez cette première partie. Quelques fois c’est difficile. Mais sachez mes chers supporters, que vous avez un groupe sérieux, et qui va tout donner jusqu’à la fin pour être le plus performant possible« . Le technicien français a fini par faire des vœux à ses supporters, et souhaiter un joyeux Noël très avance. Les joueurs du Paris Saint-Germain retrouveront les chemin du Camp des Loges à partir du 5 décembre prochain. Une reprise avec en ligne de mire deux matchs amicaux : face au Paris FC (16 décembre à 10h) et Quevilly Rouen-Métropole (21 décembre à 12h).