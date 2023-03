[MAJ] PSG : Nouvelles rassurantes pour Marquinhos et Mukiele

Le PSG s’est imposé (4-2) face au FC Nantes lors de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. Si le club de la capitale en a profité pour célébrer Kylian Mbappé devenu meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu, il a également enregistré les blessures de Nordi Mukiele et Marquinhos.

Deux blessures enregistrées à trois jours de la rencontre face au Bayern Munich pour la manche retour du huitième de finale de Ligue des Champions. Au sortir de la victoire face au FC Nantes, le coach parisien, Christophe Galtier, a donné des nouvelles des deux joueurs qui ont cédé leur place : « Incertains pour le match de mercredi ? Non je ne pense pas. Nordi (Mukiele ; NDLR) c’est sur l’action litigieuse du penalty qui finalement était un coup franc. On lui a marché sur son tendon, il a été coupé, mais ça parait pas très grave. Concernant notre capitaine Marquinhos, c’est un coup au niveau des cotes, ça semble pas très grave. On fera le point rapidement demain (aujourd’hui le 5 mars; NDLR) et on va croiser les doigts« . S’il se voulait rassurant sur l’état de santé de ses deux joueurs, Christophe Galtier pourrait pouvoir compter sur le numéro 5 du PSG à l’Allianz Arena. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le Brésilien devrait pouvoir tenir sa place de titulaire malgré « déchirure intercostale, une blessure particulièrement douloureuse qui l’empêchera d’être à 100 % ». Conscient de l’importance du joueur dans l’arrière garde Rouge & Bleu qui plus est avec l’absence de Presnel Kimpembe, le staff parisien « fera tout pour qu’il puisse débuter, et dans de bonnes conditions« . De son côté, Marquinhos serait prêt à serrer les dents pour débuter la rencontre.

Un doute sur le flanc droit ?

Concernant Nordi Mukiele, l’ancien du RB Leipzig « ressent une douleur gênante à un tendon d’Achille« . Une gêne qui fait douter Christophe Galtier quant à sa titularisation sur le flanc droit en lieu et place d’Achraf Hakimi. L’international marocain n’a plus débuté de match depuis la manche aller face au Bayern Munich le 14 février dernier mais sera du voyage avec le reste de ses coéquipiers et postule donc à une place de titulaire dans le 5-3-2 que devrait aligner le coach du PSG à Munich. Pour son entrejeu, le technicien français devrait faire confiance au trio Vitinha-Verratti-Fabian Ruiz selon les dernières indiscrétions de L’Equipe.

🛑 | Un doute existe entre Mukiele et Hakimi pour savoir qui débutera contre le Bayern Munich ⏳



Le Français ressent une douleur « gênante » au tendon d’Achille 🤕



📲 L'Equipe pic.twitter.com/ftuOQpj7VQ

[MAJ 20h45] Selon les informations du Parisien, Marquinhos et Mukiele devraient être aptes pour la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG mercredi. « Les crampons d’Hadjam ont certes laissé des traces dans la chair d’un Mukiele, victime d’un coup de griffe involontaire du Nantais. Quant aux côtes de Marquinhos, bien qu’elles souffraient encore ce dimanche des conséquences de son duel avec Ganago, elles n’en sont pas à faire naître les craintes d’un forfait dans les rangs parisiens. » Le quotidien francilien indique aussi que les Parisiens seront prêts à serrer les dents pour retourner la situation dans ce huitième de finale de la Ligue des Champions.