Mourinho au PSG après la finale d’Europa League ?

Au terme de cette saison 2022/2023, le PSG devrait vraisemblablement se séparer de Christophe Galtier et ainsi lui trouver un remplaçant. En effet, un an après son arrivée, le technicien français ne s’éternisera pas sur le banc parisien et pourrait laisser sa place à José Mourinho.

La liste des entraîneurs pour remplacer Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ne cesse de prendre de l’ampleur. En tête de peloton, le nom de José Mourinho revient avec insistance aux côtés de ceux de Zinédine Zidane, Luis Enrique, ou encore Thiago Motta. Cependant, le Portugais actuellement en poste à l’AS Roma serait le grand favori. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères brésiliens du média UOL. Le journaliste Paulo Vinicius Coelho écrit que « José Mourinho entraînera le Paris Saint-Germain, sûr à 110%, s’il remporte la finale de la Ligue Europa« . Un pourcentage tempéré à 80% en cas d’échec ce mercredi soir face au FC Séville. José Mourinho est décrit comme « le favori du PSG« , avec notamment des poids en sa faveur en interne que sont Luis Campos et Antero Henrique.

🚨 Mourinho s'apprêterait à prendre la tête du #PSG ! Tout devrait se décanter après la finale de la Ligue Europa. Il est bien le favori de Paris !



Le principal intéressé, qui s’apprête donc à disputer la finale d’Europa League ce mercredi soir (21h sur Canal + & W9) face au FC Séville sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest, était présent hier en conférence de presse d’avant-match et a été interrogé sur son avenir : « J’ai parlé à mes deux capitaines, ils m’ont posé une question similaire à la tienne (journaliste). Je leur ai répondu de façon objective. C’est entre les joueurs et moi. Mais ils savent ce que je pense. Mais à l’heure actuelle, j’ai zéro contact avec d’autres clubs. Tout cela ne m’intéresse pas« , a rétorqué José Mourinho.