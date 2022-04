PSG / FC Lorient – les compositions officielles

Après une dizaine de jours sans match, le PSG retrouve les pelouses de Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception de Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit se passer de 10 joueurs dont Keylor Navas, Marco Verratti, Angel Di Maria ou bien encore Juan Bernat. L’entraîneur argentin vient de dévoiler son onze.

En l’absence de Navas, c’est Gianluigi Donnarumma qui garde les cages du PSG. Il sera défendu par Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Présent dans le groupe après deux mois et demi d’absence, Sergio Ramos débute sur le banc. Pour son milieu, Mauricio Pochettino a décidé de miser sur un trio, Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye. L’attaque est sans surprise confiée à la MNM, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

Feuille de match PSG / FC Lorient

30e journée de Ligue 1 – Dimanche 3 avril 2022 à 21 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Hakim Ben El Hadj – VAR : Bruno Coué et Christian Guillard

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Paredes – Messi, Mbappé, Neymar. Remplaçants : Letellier, Dagba, Kehrer, Sergio Ramos, Dina Ebimbe, Michut, X.Simons, Wijnaldum, Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino

