Depuis son arrivée au PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’a jamais réellement su imposer sa patte au sein du club. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, son départ sonnait comme une évidence. Selon les informations du Parisien, le PSG et le coach argentin auraient trouvé aujourd’hui un accord de séparation. Il ne manque plus que des détails pour boucler le divorce.

L’annonce de son successeur cette semaine ?

Ce mercredi ou ce jeudi, son départ sera définitif et le PSG pourrait l’officialiser en fin de semaine. Une autre annonce pourrait intervenir par la suite, celle de la nomination d’un tout nouvel entraîneur. L’éventualité de son départ n’est pas nouvelle. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’étaient déjà mis d’accord sur cette option et selon Le Parisien, à aucun moment depuis l’élimination en C1, la direction parisienne a envisagé de conserver Pochettino. Alors qu’il lui restait un an de contrat, l’Argentin et son staff pourraient toucher entre 15 et 20 millions d’euros. Pour lui succéder deux noms reviennent avec insistance.

Galtier le favori, la piste Zidane « exclue »

Avec le départ de Mauricio Pochettino, les rumeurs se multiplient pour le remplacer mais deux entraineurs font particulièrement parler, Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Pour le quotidien francilien, le technicien niçois est « le grand favori » et souhaite rejoindre le PSG qu’il considère comme « le challenge d’une vie ». Reste à savoir qui aura le dernier mot. Du côté du champion du monde français, la piste est jugée comme « exclue » par le média qui révèle que « ZZ » ne rêve que d’une chose : les Bleus et ceci malgré les nombreuses avances des dirigeants Rouge & Bleu. Il ne reste plus que quelques jours de patience pour les supporters du PSG avant de connaître (enfin) l’identité de leur futur entraineur.

[MAJ 21h12] France Bleu Paris a indiqué sur son compte Twitter que le PSG avait démenti l’information comme quoi un accord de séparation avait été trouvé avec Mauricio Pochettino. En l’état actuel des choses, le technicien argentin reste l’entraineur du PSG.