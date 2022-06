Après une saison éprouvante psychologiquement avec les Féminines du PSG, certaines joueuses parisiennes seront désormais occupées pour disputer l’Euro 2022 avec leur sélection nationale. À cette occasion, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine – Corinne Diacre – a décidé de convoquer cinq Parisiennes pour cette compétition : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Concernant la numéro 9 du PSG, elle disputera sa première grande compétition internationale avec les Bleues.

« Aujourd’hui, Katoto est l’attaquante de l’équipe de France »

Dans un entretien à RMC Sport, Corinne Diacre a été questionné sur l’importance de Katoto avec le maillot français « Katoto est-elle l’attaquante dont l’équipe de France a besoin pour décrocher un titre cet été ? Complètement. Pour revenir brièvement sur 2019 (la non sélection de Marie-Antoinette Katoto pour le Mondial), on avait fait le choix de la continuité et l’expérience. Aujourd’hui c’est l’attaquante de l’équipe de France. C’est une grande joueuse, il faut lui laisser la liberté, carte blanche, l’important pour elle c’est d’être au bon endroit au bon moment, et d’utiliser la bonne surface pour mettre le ballon au fond des filets. Elle a toujours envie, quand je la sors elle n’est pas très contente (sourire). Elle donne beaucoup, elle travaille sans relâche. »

Pour rappel, Marie-Antoinette Katoto arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et son avenir est toujours aussi flou. Si les Rouge & Bleu souhaitent conserver la Titi, certains clubs prestigieux (l’OL, Barcelone) sont à l’affût pour saisir cette opportunité de recruter l’une des meilleures attaquantes d’Europe sans la moindre indemnité de transfert. De son côté, la joueuse devrait donner plus de détails sur son futur avant le début de l’Euro (6 au 31 juillet).